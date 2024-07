Stanka z Ruže pre nevestu prehovorila o vzťahu s Gyimesim. Prezradila, ako to celé naozaj bolo, tieto slová vás prekvapia

Hoci najprv vzťah popierali, teraz už je jasné, že tvoria pár. Víťazka poslednej série Ruže pre nevestu, Stanka Lučková a známy politik György Gyimesi tvoria pár. Spočiatku sa svoj vzťah snažili zatajiť, teraz však o ňom už úprimne prehovorili.

Takmer hneď po skončení populárnej reality šou sa všade objavili informácie, že Stanke a Radkovi to nevyšlo. Neskôr sa začalo špekulovať o tom, že kráska tvorí pár so známym bývalým politikom. Najnovšie sa Stanka pre portál Odzadu vyjadrila, aký je ich vzťah, a prečo sa do neho zahľadela. Prehovorila o tom, že sa nechcela vyjadrovať, pretože chcela ich vzťah prežívať hlavne v súkromí.

Venovali si krásne slová

Pre portál ďalej prezradila, že ju veľmi mrzelo, keď v začiatkoch ich vzťahu riešili tlak verejnosti. „Mrzelo ma, že v čase, keď sme sa len spoznávali a náš vzťah prebiehal najmä v komunikačnej rovine, to mnohí vydávali za hotovú vec a mňa za klamárku,“ povedala a tiež vysvetlila, že v čase, keď sa ju na vzťah novinári pýtali, ešte pár netvorili. „V Jurajovi som však spoznala silného, zrelého, inteligentného muža, najmä však dobrého a zodpovedného otca. A v galantnosti k ženám za každých okolností sa môžu od neho mnohí učiť,“ povedala.

Rovnaké krásne slová venoval Stanke aj György Gyimesi, ktorý pre portál Plus 7 dní povedal, že v Stanke našiel spriaznenú dušu a človeka, s ktorým chce tráviť čas a s ktorým ho baví svet. Dodal tiež, že šou Ruža pre nevestu nevidel. „Musím povedať, že som v nej spoznal mimoriadne citlivého, emancipovaného človeka, pevne stojaceho za svojimi hodnotami, poznajúceho svoju cenu a ktorého neskutočne dokáže trápiť nespravodlivosť,“ povedal.