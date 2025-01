Stane sa zo sociálnych sietí žumpa? Zuckerbergovo rozhodnutie stav zhorší, tvrdí odborník

Zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg oznámil, že na sociálnych platformách už nebude dochádzať k overovaniu faktov nezávislou treťou stranou. Znamená to, že obsah bude podliehať kontrole len prostredníctvom užívateľov.

Zuckerberg toto rozhodnutie zverejnil vo videu, v ktorom sa odvoláva na vzor fungovania sociálnej siete X vlastnenej Elonom Muskom. Chce sa tak, podľa jeho slov, zbaviť „overovateľov faktov, ktorí boli politicky príliš zaujatí“.

Zneužívanie sociálnych sietí

Generálny riaditeľ New School Communications a zakladateľ projektu elfovia.sk Gabriel Tóth pre interez uviedol, že príčiny tohto kroku môžu byť dve. Tou prvou je, že Zuckerberg nechce byť „rozhodcom“ a určovať, čo na sociálne siete patrí, a čo už nie. Druhým dôvodom sú peniaze.

Dodáva však, že kontrola nelegálneho obsahu bude pokračovať naďalej. To, čo nebude pod dohľadom „fack checkerov“, je toxický obsah, teda napríklad dezinformácie.

Sociálne siete ako také sú pritom podľa neho veľmi často zneužívané práve na šírenie dezinformácií, klamstiev alebo toxického obsahu. Za ich „popularitou“, predovšetkým na Facebooku a X, stoja algoritmy.

„To, čo Zuckerberg zrušil, neriešilo problém ako taký. Určite je to posun k horšiemu, ale nedá sa povedať, že by to doteraz bolo ok. Bolo to veľmi zlé. Teraz to bude ešte horšie,“ myslí si Tóth o krokoch zakladateľa spoločnosti Meta a upozorňuje, že obsah sa výrazne zhoršil aj v prípade sociálnej siete X, ktorou sa Zuckerberg inšpiruje, a to už po Muskovom príchode.

Brániť sa toxickému obsahu

Na druhej strane však naďalej bude existovať interný systém s internými moderátormi, ktorí budú vyhodnocovať, či príspevok porušuje pravidlá komunity a či je nelegálny.

Ako príklad Tóth uvádza príspevok či komentár o Rómoch, šíriaci nenávisť. Práve takýto obsah patrí pod „nelegálny“. Ak ho ako užívateľ nahlásite, moderátor by ho mal dať preč. V opačnom prípade hrozí Facebooku obrovská pokuta. Prax v realite je však často iná a podobný obsah sa sociálnou sieťou šíri napriek porušeniu podmienok.

To, proti čomu sa Meta rozhodla ďalej nezakročovať, sú napríklad príspevky, prípadne komentár, v ktorom niektorý z užívateľov napíše, že „ukrajinskú armádu tvoria nacisti, ktorí znásilňujú ženy“. „Síce je to preukázateľné klamstvo, ale je to politický názor. Moderátor si proste len povie, že toto riešiť nebude,“ ozrejmuje Tóth.

Množstvo ľudí sa rozhodlo sociálne siete nevyužívať, prípadne sa snaží aspoň vyhýbať komentárom pod príspevkami. Aj podľa Tótha je jedným z riešení, ako sa toxickému obsahu vyhnúť, odchod z tohto priestoru. „Iným riešením je veľmi rázne určiť ten obsah, ktorý nechcem vidieť,“ radí.