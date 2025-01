O Lučanského smrti šíria politici hoaxy už 4 roky: Politológ prezradil, aký na to majú dôvod

Ani 4 roky po smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského neutíchli hoaxy o tom, ako mal zomrieť. Hoci vyšetrovania ukázali, že Lučanský spáchal samovraždu, časť politikov šíri iné verzie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najnovšie sa k nim pridala podpredsedníčka a poslankyňa SNS Dagmar Kramplová. Tá v príspevku na facebooku spochybnila výsledky vyšetrovania úmrtia a nemyslí si, že bývalý policajný prezident prišiel o život svojím konaním.

Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020, deň po pokuse o samovraždu obesením vo väzobnej cele v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove.

Hovorí o „bezprecedentnej vražde“

Kramplová pridala príspevok na facebook v deň výročia smrti exšéfa polície s úmyslom uctiť si jeho pamiatku. Hneď na začiatku spochybňuje to, ako v cele zomrel.

„Ani na sekundu ma Kolíková, Heger, Matovič a ďalší politickí kriminálnici nepresvedčia vymyslenou lžou o tom, že generál Milan Lučanský sa pred štyrmi rokmi v prešovskej väznici sám pripravil o život,“ uviedla poslankyňa.

„Dnes môžeme povedať jedno – to, čo sa začalo v roku 2020 a čo sa neskôr začalo označovať ako vojna v polícii a bezpečnostných zložkách, bolo v skutočnosti prenasledovaním politickej opozície, ktoré začalo bezprecedentnou vraždou vtedajšieho policajného prezidenta, ktorého krivo obvinili a ako prvého zlikvidovali,“ dodala.

Hoaxy šíria aj iní politici

Informácie o možnej vražde Lučanského sa šíria v spoločnosti dlhšie.

Strana Smer-SSD pridala v deň výročia príspevok s fotografiou šiestich poslancov, kde zosnulému generálovi prejavila vďaku a skritizovala bývalú koalíciu, novinárku Moniku Tódovú, či dokonca aj čurillovcov, že „cez svoje manželky“ šíria nahrávky z poľovníckej chaty v Čifároch. V príspevku rovnako narážajú na to, že Lučanský zomrel inak ako spáchaním samovraždy.

Jedným z najvýraznejších spochybňovateľov je Ľuboš Blaha.

„Dostali sa mi do rúk závažné dokumenty, ktoré dokazujú, že generál Milan Lučanský sa nezabil sám. Som presvedčený, podobne ako väčšina Slovákov, že to bola vražda,“ tvrdil Blaha ešte v roku 2022. Dodnes však žiadne relevantné dôkazy verejnosti nepredložil.

Mobilizujú svojich voličov

Na problematiku sme sa spýtali aj politológa a vysokoškolského profesora Jozefa Lenča. Ten vidí šírenie takýchto hoaxov ako pomôcku proti bývalej koalícii. Pýtali sme sa, prečo sa konšpirácie objavujú aj dnes.

„Mýtus o ‘mučeníckej‘ smrti generála Lučanskeho môžu politicky zneužívať na mobilizáciu svojich voličov. Stal sa súčasťou ich politiky, ktorá vykresľuje bývalú vládnu koalíciu ako tú, ktorá v skutočnosti ohrozuje demokraciu a právny štát,“ poznamenal Lenčo.

Šírením dezinformácií však politici spochybňujú napríklad aj vyšetrovacie orgány.

„Ak by dôverovali inštitúciám, stratili by dôležitú súčasť svojho postoja voči bývalej koalícii, resp. súčasnej opozícii. Tým by prišli aj o ‘nástroj‘, ktorý využívajú na spochybňovanie justície a procesov, ktoré súvisia s prešetrovaním káuz z minulosti,“ dodal politológ.

„Keďže mýtus o smrti Lučanského využívajú aj v súčasnosti, sú presvedčení o tom, že im pomohol k volebnému úspechu a stále pomáha v snahe oslovovať konkrétny segment voličov,“ uzavrel.

Cudzie zavinenie vylúčili

Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vytvorila po Lučanského smrti kontrolnú komisiu, v ktorej boli poslanci parlamentu či odborníci z oblasti práva, lekárstva a justície. V komisii boli aj poslanci vtedajšej opozície – Denisa Saková (Hlas-SD) a Marián Kotleba (ĽSNS). Na vyšetrovanie dohliadal generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Komisia následne vydala záverečnú správu, z ktorej vyplýva, že nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by spochybnili samovraždu Milana Lučanského.

Prípad sa otvoril ešte niekoľkokrát. V novembri 2022 bolo ukončené ďalšie intenzívne vyšetrovanie – tentoraz krajskou prokuratúrou v Prešove, ktorá takisto vylúčila cudzie zavinenie. Podľa krajského prokurátora Pavla Matiju bolo kľúčovým dôkazom to, že bol generál v cele sám a žiadna osoba tam celý deň nevstúpila. Svedčiť o tom majú aj kamerové záznamy a evidencia otvárania ciel.

Nakoniec vyšetrovanie vykonala aj samotná generálna prokuratúra s rovnakými závermi.

„Generálna prokuratúra SR na základe podania splnomocnenca poškodených JUDr. Miroslava Radačovského preskúmala trestnú vec týkajúcu sa gen. Mgr. M. L. a skonštatovala zákonnosť uznesenia o zastavení trestného stíhania, pokiaľ ide o zranenie oka zo dňa 09. 12. 2020 a samovraždu zo dňa 29. 12. 2020 nezistiac cudzie zavinenie inej osoby na vzniku týchto zranení,“ potvrdil pre Aktuality.sk hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Marián Spišák.

Podnety na prešetrenie prípadu podal splnomocnenec Lučanského rodiny a právnik Miroslav Radačovský, predseda strany Slovenský Patriot, ktorý je známy aj tým, že minulý rok v európskom parlamente vypustil „holubicu mieru“. Europoslancom bol vo volebnom období 2019 – 2024.

Prípad znovu otvorila inšpekcia

Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) v novembri otvoril tento prípad, a to len pár týždňov po tom, ako Radačovský oznámil, že inšpekcii doručí ďalšie podanie. V ňom narážal na to, že znalci podľa jeho dôkazov nesprávne určili, že niektoré závažné zranenia mal mať Lučanský ešte pred nástupom do väzby.

Portálu Aktuality.sk hovorkyňa ÚIS potvrdila, že prípad rieši ako podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.