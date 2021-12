Stále nevieme, čo robí omikron so staršími ľuďmi. Podľa známeho analytika neexistuje veľa dôvodov na optimizmus

Najnovší variant koronavírusu zvaný omikron aktuálne trápi už všetky krajiny a očakáva sa, že aj na Slovensku bude už o po novom roku dominantným.

Na viac dát si musíme počkať

Aj vďaka dátam zo zahraničia vieme, že omikron sa šíri trikrát rýchlejšie ako delta. Stále však o ňom vieme veľmi málo. A na to upozorňuje aj známy matematik Richard Kollár. Počas Vianoc sa všetko akosi spomalilo. „Prišli Vianoce a s nimi všetko to, čo ich sprevádza – zaslúžený oddych vedcov, menšiu ochotu ľudí sa testovať, či ísť do nemocnice, slabšie reportovanie dát a najmä zásadnú zmenu správania ľudí,“ skonštatoval v úvode.

„Na viac dát si ešte musíme počkať. Najmä na to, ako prebehlo špeciálne u nás odovzdávanie omikronovej štafety z mladších na starších počas Vianoc. Stále totiž nevieme, čo robí omikron s nezaočkovanými a so staršími, a najmä nezaočkovanými staršími. Nečudujme sa, takých v Dánsku, či Veľkej Británii takmer niet. A pre nás je to pritom esenciálna informácia. Toto je potrebné mať na mysli, keď pozeráme okolo nás,“ napísal prostredníctvom facebooku.

Ako ďalej analytik píše, s deltou sme sa už takmer všetci stretli. „Polovica nezaočkovaných mala na vrchole delta vlny, presne ako sa očakávalo, protilátky poukazujúce na prekonané ochorenie. Ale čo tá druhá polovica, ktorú to čakalo až pri jazde po vlne smerom dole? Časť to už stihla v delte, keďže od vrcholu za takmer mesiac ich už ubudlo, ale stále zostáva veľa ľudí, ktorých imunita na doterajšie varianty stačila, a otestujú si ju znovu cez omikron,“ konštatuje Kollár.

Prichádza štvrtý level

„Prichádza štvrtý level. My ostatní im v tom tentokrát veľmi nepomôžeme, omikron infikuje takmer všetkých a v krátkom čase, akurát tak čerstvý vakcinačný booster, či prekonanie ochorenia môžu pomôcť. Aspoň to hovoria zhruba doterajšie dáta. Zatiaľ to však pre túto najviac ohrozenú skupinu vyzerá veľmi nejasne (a to nie len u nás), názory aj interpretácia dát sú rôzne aj medzi erudovanými expertami. Takže ešte trochu strpenia,“ zhrnul.

Kollár sa však obáva, že vzhľadom na minulé skúsenosti neexistuje veľa dôvodov na optimizmus, aj keď v tejto chvíli nie je vôbec jasné, ako vlnu omikronu na Slovensku zvládneme. „Môžeme len čakať, čo prinesie sociálne správanie ľudí v ostatných dňoch na Slovensku. Príchody príbuzných zo zahraničia, otvorenie miest, kde sa stretávajú väčšie skupiny ľudí aj bez respirátorov, rodinné stretnutia. Bude to určite napínavé. Mám svoj vlastný tip,“ zakončil.