Stal sa miláčikom internetu. Šteniatko zlatého retrívera je vodiacim psom svojho slepého kamaráta

Najvernejší priatelia ľudí sú nepochybne tí zo zvieracej ríše. Aj preto sa mnohí z nás neradi pozerajú na to, keď nejaký pes trpí. O to viac nás to zabolí, keď zistíme, že sa rôzne zverstvá na psoch dejú v našom blízkom okolí. Nasledujúci príbeh však všetky tie zlé a smutné hravo prekryje.

O tom, že psy sú často pre ľudí veľkými pomocníkmi, niet najmenších pochýb. Komu by však zišlo na um, že tak, ako pomáhajú nám, sú veľkými pomocníkmi aj pre seba? Veľmi pekným príkladom je šteňa zlatého retrívera, ktoré sa stalo vodiacim psom jeho staršieho spoločníka menom Tao. O príbehu týchto dvoch nerozlučných psíkov napísal web Bored Panda.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tao (@tao_mr_winky), 3 Okt 2020 o 11:25 PDT

Zelený zákal pripravil retrívera o zrak

Tao bol napohľad zdravým psíkom. Samozrejme, nič netrvá večne a aj jeho začalo trápiť zdravie. Minulý rok mu bol diagnostikovaný zelený zákal (glaukóm), ochorenie, ktoré máva často nečakaný a rýchly spád, často s trpkým koncom. Jedno ráno sa Tao zobudil a vyzeral byť celkom v poriadku. Večer však nastal podľa jeho majiteľky Melanie Jackson obrat o 180 stupňov. Tao začal prudko mykať hlavou, čo psy robia, keď pociťujú bolesť. O niekoľko hodín neskôr na jedno oko oslepol a muselo mu byť chirurgicky odstránené. V januári tohto roka napokon psík prišiel aj o druhé.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tao (@tao_mr_winky), 25 Sep 2020 o 2:35 PDT

Našťastie, jeho rekonvalescencia netrvala dlho a aj napriek kompletnej slepote sa psík zo svojho ťažkého stavu dostal už po troch dňoch.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tao (@tao_mr_winky), 19 Sep 2020 o 11:09 PDT

Nerozluční priatelia

Samozrejme, aj on však niečo potreboval a ako povedala pre web Bored Panda jeho majiteľka Melania, bol to niekto, kto by sa s ním neustále hral a robil mu spoločnosť. A tak do Taovho života prišiel Oko – 8-týždňové šteniatko zlatého retrívera, s ktorým si takmer okamžite začali rozumieť.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tao (@tao_mr_winky), 15 Sep 2020 o 12:30 PDT

Z Taa a Oka sa stali najlepší priatelia a jeden bez druhého nevedia vydržať. Hrávajú sa spolu vonku, spávajú pri sebe a Oko je pre Taa skvelým spoločníkom na každom kroku. Stal sa z neho jeho vodiaci psík. Na túto „prácu“ ho dokonca trénuje aj samotná Melanie. Tá dokonca Taovi založila aj účet na Instagrame, kde ostatných milovníkov psov informuje o živote jej nerozlucčnej psej dvojice.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tao (@tao_mr_winky), 14 Sep 2020 o 11:14 PDT

Melanie sa tiež rozhodla, že zvýši informovanosť chovateľov zvierat o nebezpečenstve, ktoré glaukóm môžu pre zvieratá predstavovať. Nejde totiž o ochorenie, ktoré sa nedá liečiť, dôležitá je najmä včasná diagnostika.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tao (@tao_mr_winky), 29 Sep 2020 o 8:07 PDT

Viac o Taovi a Okovi sa dozviete na ich instagramovom profile, kde nájdete aj viac ich spoločných fotografií.