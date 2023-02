Stačí už 14 sekúnd a definitívne vám dvihnú náladu: Toto sú podľa vedy tie najšťastnejšie pesničky

S čistým svedomím môžeme povedať, že hudba je mocná čarodejnica. Môže nám pomôcť prekonať ťažké chvíle, navodiť tú správnu atmosféru, no zaručene nám dokáže dvihnúť aj náladu. Ak je to to, čo práve potrebujete, tieto piesne sú podľa vedy tie najúčinnejšie.

Čo musí mať ideálna pieseň?

Ak sa práve cítite pod psa, náladu vám môže zlepšiť aj dobrá pesnička. Ako informuje Mail Online, psychológ venujúci sa vplyvu hudby na človeka, Michael Bonshor, sa rozhodol, že zistí, ktoré piesne nám prinášajú najviac radosti. Na prvom mieste sa umiestnila pieseň „Good Vibrations“ od The Beach Boys.

Ukázalo sa, že ideálna skladba má tempo 137 úderov za minútu a pravidelnú štruktúru sloha-refrén-verš-refrén. Dôležité sú ale aj nečakané prvky, napríklad zmena tóniny. Výskum okrem toho ukázal, že nás viac bavia pesničky, ktoré sú v durovej tónine a také, na ktoré sa dá aj tancovať.

Podľa Bonshora za veselšie považujeme tie piesne, ktoré majú rýchly nástup, žiadne pomalé a dlhé rozbiehanie a je v nich počuť inštrumenty, ako trúbka či elektrická gitara. Čerešničkou na torte je pustiť si takú pieseň nahlas.

Stačí už 14 sekúnd

Čo sa týka najšťastnejších piesní, na druhej priečke sa umiestnila „I Got You (I Feel Good)“ od Jamesa Browna. Hneď po nej nasleduje „House of Fun“ od Madness. Prieskum, do ktorého sa zapojilo 2 000 ľudí ukázal, že až dve tretiny opýtaných si púšťajú hudbu za účelom zlepšenia nálady. 40 % prostredníctvom nej bojuje proti tmavým a chladným nociam.

Až 71 % opýtaných uviedlo, že hudba má na ich náladu zásadný vplyv. Každý z respondentov mal v repertoári v priemere 8 piesní, ktoré nikdy nesklamú. Na zlepšenie nálady pritom stačí počúvať hudbu už 14 sekúnd. Veľká časť ľudí uviedla, že najviac im náladu dvíha pop.