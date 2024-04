Stačí odovzdať obsluhe mobil a dostanete fľašu vína zadarmo. Reštaurácia zaviedla zvláštny experiment, takýto je dôvod

Nie je nič smutnejšie ako pohľad na dvojicu či skupinu ľudí, ktorí počas návštevy reštaurácie namiesto vzájomnej komunikácie hľadia do mobilov. Niektoré reštaurácie sa preto podujali k pomerne zvláštnym, no účinným krokom, ako komunikáciu medzi ľuďmi znovu naštartovať. Výmenou za mobil im dajú niečo extra zadarmo. Najnovšie sa k mnohým podnikom zaradila aj reštaurácia v talianskej Verone.

Každý kto obsluhe pri bare odovzdá svoj mobilný telefón, dostane k objednanému jedlu fľašu vína úplne zadarmo. Talianska reštaurácia Al Condominio sa rozhodla pridať k už existujúcim iniciatívam a kreatívnym spôsobom prinútiť svojich zákazníkov, aby sa medzi sebou rozprávali. Stále viac zákazníkov totiž namiesto normálnej komunikácie radšej počas večere či obeda pozerá do smartfónu. A aj toto je spôsob, ako to možno zmeniť, píše The Guardian.

Výmena mobilu za fľašu vína

„Chceli sme otvoriť reštauráciu, ktorá sa bude líšiť od ostatných. Preto sme zvolili tento formát. Zákazníci dostanú príležitosť zrieknuť sa technológií, a popritom si spoločne užijú príjemné chvíle. Závislosť na smartfónoch je problém, nie je totiž potrebné sa každých 5 sekúnd pozerať do telefónu. Pre veľa ľudí je to ako droga a takto majú možnosť ich odložiť a dať si dobré víno,“ uviedol médiám majiteľ reštaurácie Al Condominio Angelo Lella.

Ako majiteľ vysvetlil, funguje to veľmi jednoducho. Po príchode majú zákazníci možnosť odložiť svoje smartfóny do uzamykateľných schránok. Keď následne obsluhe ukážu kľúč, donesie im fľašu vína celkom zadarmo.

Ak ste si mysleli, že tento krok väčšina návštevníkov podniku ignoruje, mýlite sa. Ako Angelo Lella prezradil, 90 % zákazníkov svoje mobily s radosťou odloží. „Je naozaj krásne vidieť, ako to ľudia prijali. Radšej sa porozprávajú, než by si mali prehliadať fotografie alebo odpovedať na správy v mobile,“ dodal.