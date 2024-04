YouTube sprísňuje pravidlá hry, táto vec na ňom bude odteraz zakázaná. Toto sa stane, ak sa pokúsite obísť pravidlá

Nikto nemá rád reklamy, preto robíme vždy maximum pre to, aby sme sa im v tom najlepšom prípade vyhli. Pokiaľ ide o YouTube, na bezplatné sledovanie obsahu sme využívali mobilný AdBlocker, ktorý cez rafinovaný systém dokázal sledovanie reklám úplne zakázať. To však už odteraz nebude fungovať. Informáciu priniesol Fontech, s odvolaním sa na Gizmodo.

YouTube prichádza s novou aktualizáciou, ktorá chce globálne donútiť všetkých svojich používateľov sledovať reklamný obsah. Na počítači takýto systém funguje už dlhšie, odteraz sa však reklamný obsah nebude dať zakázať ani skrz mobilnú aplikáciu. Reaguje tak na finančnú správu spoločnosti, v ktorej bol v apríli 2023 už druhý štvrťrok po sebe vykázaný pokles príjmov z reklamy.

Bez reklám si obsah užijete len vtedy, ak zaň zaplatíte

Spoločnosť zároveň ukazuje prstom na samotné publikom, ktoré má pre rôzne nástroje na blokovanie reklám stáť za nedostatočným príjmom tvorcov obsahu. To koľko jednotliví tvorcovia zarábajú, sa totiž neodráža od počtu uložení či lajkov, ale práve od toho, koľko reklamného obsahu si sledovatelia popri videu pozrú. Novinka by teda mala zároveň slúžiť ako nástroj k riešeniu problému nízkych výnosov. Zároveň sa používanie Ad Blockerov považuje za porušovanie zmluvných podmienok.

Pokiaľ si myslíte, že novinka sa vás netýka, pripravte sa na to, že váš cieľový obsah bude platforma blokovať. Namiesto spusteného videa sa vám tak ukáže panel, v ktorom vás YouTube upozorní na to, aby ste si vypli AdBlock. Namiesto toho vám ponúkne predplatné YouTube Premium, ktoré je aktuálne v ponuke na mesiac zadarmo – následne si zaň zaplatíte približne 7,19 eura mesačne. Ak za obsah bez reklám nechcete platiť, budete sa musieť uskromniť so štandardným obsahom, v ktorom vám raz za pár minút vybehne reklama skrz telefón i počítač.