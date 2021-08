S**ť na vašu slobodu. Arnold Schwarzenegger ľuďom bez rúška odkazuje, že sú idioti

Kultový herec a bývalý guvernér Arnold Schwarzenegger je veľkým zástancom očkovania a opatrení v boji proti ochoreniu COVID-19. Na videu zverejnenom v stredu na sociálnej sieti Instagram, sa poriadne obul do ľudí, ktorí sa odvolávajú na slobodu a na základe toho odmietajú nosiť rúško.

Máte slobodu, ale…

Arnold sa rozhodol video natočiť aj kvôli rozširujúcemu sa variantu delta. V ňom si zobral na pretras ľudí, ktorí ignorujú nosiť rúško. Vo video v duchu “spojte sa”, aby sme porazili pandémiu, argumentuje tým, že slepé úsilie o osobnú slobodu môže ohrozovať zdravie iných, uvádza portál IFL Science.

“Toto je slobodná krajina a ja mám slobodu v nosení či nenosení rúška.” Arnold na takéto slová argumentuje: “Áno, máte slobodu nenosiť rúško, ale… Ste idioti, pretože ho nenosíte. Mali by ste ním chrániť svojich kolegov okolo vás.”

Ďalej poznamenáva, že so slobodou prichádzajú aj povinnosti a zodpovednosť.

Arnold je odborník na biceps, Fauci na vírusy

Situáciu prirovnáva k semaforu. Aj na ňom vás obmedzujú svetlá, no keď sa rozhodnete prejsť na červenú, môžete niekoho zabiť.

Arnold tiež vyzýva na počúvanie odborníkov. “Som odborník na to, ako vybudovať biceps. Nikto nevie o bicepse viac ako ja, pretože som túto problematiku študoval 50 rokov. A to isté platí pre vírus. Existujú odborníci, ktorí rok čo rok študujú vírusy. Ako napríklad doktor Fauci, ten sa tomu venuje celý život. Prečo by ste mu nemali veriť? Ja takýmto ľuďom verím a nasledujem ich.”

Bývalý herec ďalej odporúča a prosí ľudí, aby sa dali očkovať a tiež, aby nosili rúško.