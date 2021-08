Arnold Schwarzenegger má odkaz pre všetkých, ktorí váhajú s očkovaním. Pomohol si kultovou hláškou z Terminátora

Aj keď sa Arnold Schwarzenegger preslávil najmä vďaka filmom, jeho kariéra neskôr smerovala až do politiky, pričom sa stal guvernérom najľudnatejšieho štátu USA – Kalifornie. Tento, priam až kultový herec, má niekoľko rád a odporúčaní pre ľudí, ktorí váhajú s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.

Slová z Terminátora

Arnold to uviedol ešte v januári 2021 na Facebooku, keď sa bol dať očkovať, uvádza portál IFL Science. Na videu je zachytený pri podávaní vakcíny, pričom si v závere dopomôže hláškou z kultového filmu Terminátor 2: “Come with me if you want to live.” (Poď so mnou, ak chceš žiť.)

Počúvajte odborníkov

V komentári k videu tiež dodal, že by sme mali poznať svoje silné stránky a počúvať odborníkov. “Ak sa chcete dozvedieť niečo o budovaní bicepsu, počúvajte mňa, pretože som to celý život študoval a bol som označený za najlepšieho kulturistu všetkých čias.”

Následne bývalý guvernér premostil: “Doktor Fauci a všetci virológovia, epidemiológovia a lekári celý život študovali choroby a očkovacie látky. Preto ich počúvam a vyzývam vás, robte to isté.”

Chce silu priznať si nevedomosť

“Niektorí ľudia hovoria, že je zbytočné počúvať odborníkov. To je ale hlúposť. Chce silu priznať si, že nevieš všetko. Slabosť je práve v tom, ak niekto tvrdí, že nepotrebuje odborné zdroje a selektívne si vyberá iba to, čo chce počuť,” povedal Schwarzenegger.

Schwarzenegger tak vyzýva ľudí, aby dôverovali vede a odborníkom a hovorí, že prečítať si niečo vo vyhľadávači či v súkromných skupinách nie je ani zďaleka ekvivalentné názorom odborníkom, ktorí celý život zasvätili napríklad vakcínam.