Squid Game mohol mať celkom iný záver: Tvorca prezradil, ako vyzeral alternatívny koniec seriálového hitu

Mysleli na to tvorcovia dopredu? O druhej sérii úspešného hitu z dielne Netflixu sa dlhé týždne len špekulovalo. Tvorcovia totiž najskôr hovorili, že príbeh hlavného hrdinu Squid Game už uzavreli, a tak nie je možné v ňom pokračovať. Teraz už je ale všetko inak – druhá séria predsa len vznikne a dokonca aj sami tvorcovia si vo finále nechali pootvorené zadné vrátka. Existoval však aj alternatívny koniec, ktorý sa rozhodli nepoužiť.

Seriál Squid Game, veríme, netreba bližšie predstavovať. Aj niekoľko týždňov po premiére sa teší nesmiernej popularite, a to dokonca natoľko, že niektorí ho videli už viackrát.

O to väčšia je ich radosť, keď sa dozvedeli, že Netflix si napokon objednal aj druhú sériu, ktorej sa dočkáme v dohľadnej dobe minimálne jedného roka. Nebyť však zadných vrátok, ktoré si tvorcovia pre istotu nechali v závere prvej série otvorené, príbeh ďalších epizód by sa im vymýšľal o čosi zložitejšie, píše web Screen Rant.

Alternatíva pre finále Squid Game

Tvorca a režisér tohto, dovolíme si tvrdiť už kultu (vzhľadom na jeho presah medzi jednotlivými vrstvami popkultúry), Hwang Dong-hyuk, v nedávnom rozhovore pre Entertainment Weekly prezradil, že v pláne bol celkom iný záver, než aký sme napokon videli. Ísť malo predovšetkým o jednu zo záverečných scén.

Ako Dong-hyuk prezradil, postava Gi-huna, teda hlava a tvorca zákernej Squid Game, mala pôvodne nasadnúť do lietadla a utiecť z krajiny. Režisér ale prezradil, že takto by nie veľmi adekvátne divákom podali posolstvo, ktoré chceli. Premýšľali tak nad dvomi závermi.

„V pláne bol jeden ďalší alternatívny koniec, v ktorom Gi-hun nasadne do lietadla a odíde. No a potom tu bol, samozrejme, koniec, kde sa otočil a kráčal oproti kamere,“ vysvetlil režisér. Tento koniec napokon videli aj samotní diváci. Dôvod, prečo sa však takýto koniec napokon aj dostal do seriálu, mnohých prekvapí.

„Neustále sme premýšľali nad tým, či je naozaj správne, aby sa Gi-hun rozhodol odísť a ísť za svojou rodinou a za svojím vlastným šťastím. Je to naozaj ten správny spôsob, ako podáme myšlienku, ktorú sme chceli divákom prostredníctvom seriálu odovzdať?“ prezradil Hwang Dong-hyuk magazínu EW.

Ak by to bolo inak, 2. séria by možno nebola

Ako dodal, napokon dospeli k záveru, že ak by použili finále s definitívnym odchodom, nebolo by to to pravé. Doplnil tiež, že otázku, na ktorú chceli poskytnúť divákom odpoveď, je to, prečo sa svet dostal tam, kde teraz je. „A tá mohla byť zodpovedaná jedine tak, že sa Gi-hun otočil a kráčal smerom ku kamere. Takže takto sme vyriešili koniec vo finále,“ dodal režisér a tvorca Squid Game.

Okrem toho, práve finále, aké sme napokon v Squid Game videli, poskytlo tvorcom priestor lepšie premyslieť aj príbeh prípadnej druhej série. Tú si napokon Netflix objednal len pred pár dňami. Správy o predĺžení seriálu sa objavili v médiách po celom svete včera. Dátum premiéry nových epizód je však v tejto chvíli ešte otázny.

Nevideli ste Squid Game? Pozrite si trailer: