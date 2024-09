Squatter sa nasťahoval do prázdneho domu: Nešiel do väzenia, dom získal a neskôr predal za viac ako pol milióna

Aspoň takto problém s bývaním vyriešil Keith Best. Squatterovi sa v Anglicku podarilo nehnuteľnosť nielen získať, ale aj predať za viac ako pol milióna. O správe napísal portál Daily Mail.

Dom vo východnom Londýne predtým patril rodine Curtisových. Na pozemku bývali do konca 90. rokov.

Keď squatter Keith Best objavil trojizbový dvojdom v Newbury Park, pozemok bol zdanlivo prázdny. Začal ho teda ošetrovať sám. Neskôr pristúpil k renovácii, pričom v roku 2012 sa do domu formálne presťahoval so svojou manželkou a dieťaťom.

Šikovný squatter dnes za rozhodnutie obsadiť cudzí dom nesedí vo väzení. Naopak, pozemok dokonca získal, pričom využil jednu „dieru“ v systéme britského súdnictva vo svoj prospech.

Ak sa neprihlásiš, o majetok prídeš

Ako informuje Harper James, v Spojenom kráľovstve existuje právny koncept s názvom adverse possesion. Do slovenského jazyka vieme právny termín voľne preložiť ako „nepriaznivá držba“.

Ide o udalosť, počas ktorej si jednotlivec môže nárokovať vlastníctvo pôdy alebo majetku, ktorý užíval a ovládal bez povolenia registrovaného vlastníka. Minimálna doba užívania takéhoto majetku je 10 alebo 12 rokov, podľa toho, či je pozemok registrovaný.

Best mal podať žiadosť o získanie majetku niekoľko týždňov po kriminalizovaní squattingu, vďaka čomu ho hlavný pozemkový úrad najprv odmietol. Best sa proti rozhodnutiu odvolal.

Prípad tak namieril až na najvyšší súd. V roku 2014 sudca Ouseley rozhodol, že v rozhodovaní došlo k právnemu omylu. Na prípad uplatnil predchádzajúcu legislatívu, ktorá považovala squatting za občiansku záležitosť.

Squatter sa tak stal zákonným vlastníkom nehnuteľnosti v hodnote 400-tisíc libier (približne 474-tisíc eur).

Dom predal za 540-tisíc

Predchádzajúci okupant, Colin Curtis, ktorého matka dom vlastnila a on zaň odvádzal dane, proti súdnemu rozhodnutiu podal protižalobu, píše Fox News. Avšak, Curtis nebol uvedený ako vykonávateľ majetku svojej nebohej matky, ktorá po smrti nezanechala žiadny závet. Curtis zomrel v roku 2018, pričom sa mu pozemok nikdy nepodarilo získať späť.

Dom nakoniec Keith Best predal 35-ročnému Atiqovi Hayatovi. Získal zaň 540-tisíc libier (takmer 640-tisíc eur).

„Jeho meno stálo na všetkých dokumentoch týkajúcich sa tohto domu. Všetko bolo urobené správne a my sa nemáme čoho obávať,“ povedal nový majiteľ. Dodáva, že o histórii domu nič nevedel až do momentu, kedy ho oslovili novinári.