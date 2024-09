Spoločnosť Ryanair prekvapila, pre Slovákov má skvelú novinku. Do týchto miest poletí častejšie

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair navyšuje kapacitu na viacerých linkách, ktoré prevádzkuje s odletom z Letiska Košice.

Už počas blížiaceho sa zimného letového poriadku, ktorý vstupuje do platnosti 27. októbra, bude Ryanair lietať z Košíc do Liverpoolu trikrát týždenne, vždy v pondelok, stredu a piatok. Aktuálne, počas letného letového poriadku, je táto linka prevádzkovaná dvakrát týždenne.

Denne do Prahy

Skvelou správou je tiež to, že od letného letového poriadku (od 30. marca 2025) bude Ryanair lietať z Košíc do Prahy na dennej báze, t. j. sedemkrát týždenne. Aktuálne sú medzi Prahou a Košicami prevádzkované štyri lety týždenne.

Predaj leteniek k Jadranu

Tešiť sa môžu aj milovníci Jadranu. Na leto 2025 totiž Ryanair spustil predaj leteniek z Košíc do Zadaru vo frekvencii až troch letov týždenne. Lietať sa bude vždy v utorok, štvrtok a sobotu, a to už od 27. mája 2025. Počas tohtoročnej letnej sezóny je linka prevádzkovaná dvakrát týždenne.

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak povedal: „Sme veľmi radi, že spoločnosť Ryanair ako náš spoľahlivý a agilný partner je vnímavý v našich diskusiách a reflektuje na požiadavky trhu. Výsledkom je pozoruhodné navýšenie kapacity na obľúbených linkách do Liverpoolu, Prahy a Zadaru. Povzbudzujeme všetkých cestovateľov, aby si svoje výlety plánovali

s predstihom a využili atraktívnu ponuku Ryanairu.“

Storočné letisko

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka v tejto súvislosti povedal: „Mám veľkú radosť, že storočné, ale stále vitálne Letisko Košice naďalej potvrdzuje svoju pozíciu renomovanej vstupnej brány nielen do nášho kraja, ale na celé východné Slovensko. Pre zvyšovanie kvality života našich občanov i pre zvýšenie počtu zahraničných turistov je kvalitná letecká dostupnosť kľúčová. Spoločne s Letiskom Košice v zmysle podpísaného memoranda pracujeme na tom, aby sa letecká dostupnosť zlepšovala i naďalej.“

Letenky do všetkých destinácií spoločnosti Ryanair dostupných s odletom z Košíc (Praha, Zadar, Liverpool, Dublin, Londýn Stansted) sú dostupné na webe ryanair.com.

Letný letový poriadok 2024 na letisku Košice:

• Swiss International Air Lines 3x týždenne do Zürichu a ďalej v rámci jej širokej siete destinácií v Európe, USA, Kanade, Ázii a Afrike.

• LOT Poľské aerolínie 6x týždenne do Varšavy a ďalej v rámci jej širokej siete destinácií v Európe, USA, Kanade a Ázii.

• Austrian Airlines 14x týždenne do Viedne a ďalej v rámci ich širokej siete destinácií v Európe, USA, Kanade a Karibiku.

• Ryanair do destinácií: Londýn Stansted (5x týždenne), Praha (5x týždenne), Liverpool (2x týždenne), Dublin (2x týždenne), Zadar (2x týždenne do 29. septembra)

• Wizz Air do destinácie Londýn Luton (4x týždenne)