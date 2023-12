Spoločnosť Pantone vyhlásila farbu roka 2024: Budúcemu roku bude vládnuť farba Peach Fuzz

Ako každý rok, aj tento december spoločnosť Pantone ohlásila farbu ďalšieho roka. Kým tomuto roku vládla živá Viva Magenta, tento rok sa ponesie v znamení jemnejšieho odtieňa Fuzzy Peach.

Farbou budúceho roka je Fuzzy Peach

Ako informuje Mail Online, spoločnosť Pantone predstavila farbu roka 2024, ktorá podľa nej symbolizuje ľudský súcit a spojenie. Tento status na budúci rok získala farba Peach Fuzz, známa aj ako Pantone 13-1023. Tento odtieň opísala ako „zamatovo jemný broskyňový tón, ktorého všeobjímajúci duch obohacuje myseľ, telo aj dušu“.

Pantone Color of the Year 2024: PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. A velvety gentle peach whose all-embracing spirit enriches mind, body, and heart. Learn more about PANTONE 13-1023 Peach Fuzz:https://t.co/323jbOLiTA#pantone #pantonecoloroftheyear #pantone2024 #peachfuzz pic.twitter.com/9cjGBY9bsY — PANTONE (@pantone) December 7, 2023

Odborníci na farby tvrdia, že tento odtieň odráža našu vrodenú túžbu po blízkosti a spojení. Pri diskusii o farbe Peach Fuzz výkonná riaditeľka Leatrice Eisemanová vysvetlila: „Pri hľadaní odtieňa, ktorý by odrážal našu vrodenú túžbu po blízkosti a spojení, sme vybrali farbu, ktorá vyžaruje teplo a modernú eleganciu. Odtieň, ktorý rezonuje so súcitom a bez námahy spája mladosť s nadčasovosťou.“

Nie je to módny výstrelok, ale životný štýl

Eisemanová zároveň dodala, že Pantone vyberá farbu už 25. rok. Uviedla, že globálny tím odborníkov na farby zo širokého spektra dizajnérskych, kultúrnych a geografických prostredí každoročne spája svoje sily, aby posúdil nové trendy a pokúsil sa predpovedať, čo by mohlo nasledovať.

„Diskutujeme o našej psychológii farieb a výskume farebných trendov, keď sa snažíme spojiť náladu globálneho ducha so zodpovedajúcou farebnou rodinou,“ popísala Eisemanová. Farba roka odráža skôr trend vo sfére životného štýlu, než krátkodobý módny výstrelok. Je to farba, ktorú vidíme vo všetkých oblastiach dizajnu – farba, ktorá slúži ako vyjadrenie nálady a postoja spotrebiteľov, farba, ktorá bude rezonovať po celom svete a odráža to, čo ľudia hľadajú.

Komentáre ľudí na sociálnej sieti X (kedysi Twitter) na seba nenechali dlho čakať. Zdá sa ale, že väčšina je zatiaľ s výberom farby na budúci rok spokojná.