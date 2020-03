Špeciálne vydanie novín má strany nahrádzajúce toaletný papier. Ten ľudia vykúpili kvôli koronavírusu

Austrálske noviny NT News zaradili do svojho štvrtkového vydania osem strán, ktoré môžu slúžiť ako toaletný papier. Na stránkach sú vytlačené len vodoznaky. „Nemáte toaletný papier? NT News sa o to postará,“ uviedli v novinách na margo špeciálneho vydania.

Rozhodnutie prišlo v čase, keď si Austrálčania pre obavy týkajúce sa šírenia nového koronavírusu robia veľké zásoby aj toaletného papiera.

Zástupca novín Matt Williams v rozhovore pre Guardian Australia vyhlásil, že to „určite nie je zlá edícia“. Austrálčania totiž kupujú toľko toaletného papiera, že v niektorých obchodoch zostali len prázdne regály.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu

— The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020