Sovieti v záhadných skladoch v Československu ukrývali jadrové zbrane. Slováci radia, ako si ľahko ušetríte tisíce eur

V priebehu tohto týždňa sme vám na našom portáli pravidelne prinášali množstvo článkov. Niektoré z nich, označované ako PREMIUM články, vám ale mohli v množstvo a víre správ a udalostí uniknúť, a preto vám ich opätovne dávame do pozornosti.

Katastrofa priehrady

Vodné priehrady sú úžasným inžinierskym počinom, ktorý dokáže regulovať tok riek a využívať potenciál prúdenia vody na výrobu elektrickej energie.

Fascinujúcim vodným dielom je aj priehrada Vajont, nachádzajúca sa na severe Talianska. Avšak tak ako môžu dobré úmysly pomáhať, dokážu byť aj nebezpečné. O tom sa, žiaľ, na vlastnej koži presvedčili 9. októbra 1963 ľudia žijúci pod priehradou, keď zosuv pôdy spôsobil obrovskú vlnu, ktorá sa preliala cez priehradu a zabíjala všetko, čo jej stálo v ceste.

Viac sa dozviete tu: Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy

Miliardár, o ktorom ste nepočuli

Mená ako Bill Gates či Jeff Bezos pozná každý. Ale na svete existujú ďalšie desiatky nesmierne bohatých ľudí, o ktorých ste nikdy nepočuli. Jedným z nich je aj český podnikateľ Ondřej Vlček.

Ten pritom začínal ako brigádnik v spoločnosti Avast a dnes patrí medzi najbohatších ľudí v Českej republike. Časom sa vypracoval, a keď z Avastu odišiel, stal sa z neho nenápadný miliardár s veľkým srdcom, ktorý sa snaží pomáhať iným.

Viac o tomto neznámom miliardárovi sa dočítate tu: Začínal ako brigádnik, vypracoval sa medzi najbohatších ľudí Česka: Miliardár, o ktorom ste možno nepočuli, rozdáva svoj majetok

Iliev nielen o výročí útoku

Novinára Rasťa Ilieva nie je potrebné vo veľkom predstavovať. Je známy z bývalého pôsobenia v politickej relácii a hrdo sa tiež hlási do skupiny LGBTI+ ľudí.

Naša redaktorka ho oslovila v súvislosti so smutným výročím teroristického útoku v Teplárni. Iliev jej v rozhovore prezradil, že či sa naša spoločnosť z tohto teroristického činu poučila, aké mal v tom období pocity, či aké má pocity zo súčasnej garnitúry a jej postoja k LGBTI+ ľuďom.

Rozhovor s Rasťom Ilievom nájdete tu: Rasťo Iliev k výročiu útoku na Tepláreň: Pomätenec sa rozhodol vraždiť, celú komunitu to ochromilo. LGBTI+ ľudia sú všade

Šialená Kaspická príšera

Počas studenej vojny vzniklo a zaniklo viacero projektov, ktoré by sme dnes mohli označiť ako šialené či bizarné. Do tejto skupiny určite patrí aj projekt ekranoplánov.

Tieto hybridy medzi lietadlami a loďami kombinovali výhody z obidvoch týchto etablovaných dopravných prostriedkov a Sovietsky zväz rozvíjal túto technológiu, za jeden z vrcholov tohto snaženia bol aj model prezývaný „Kaspická príšera“. Dnes o ekranoplánoch nepočujete a nie sú ani bežnou výbavou armád, aj tieto fascinujúce stroje však mali svoje „muchy“.

Viac o ekranopláne si prečítate tu: Najšialenejší sovietsky vynález: Ekranoplán bol bizarný hybrid lode a lietadla, ktorý naháňal strach celému svetu

Ako si našetriť tisíce

Každý by chcel mať na svojich účtoch nasporené státisíce či milióny eur. Keďže ale žijeme v realite, len málokomu sa to naozaj aj darí. No začať sa dá aj v menšom, základom je ale začať.

Naša redaktorka už dávnejšie začala projekt sporenia mincí, ktoré opisovala v tomto článku. Po jeho čitateľskom úspechu sa jej začali ozývať čitatelia, ktorí sa s ňou podelili o vlastné spôsoby a štýly šetrenia, z čoho napokon vznikol tento článok. Inšpirujete sa?

Slováci radia, ako sporiť v minciach: Z 2 € si v sude od piva našetril 5860 eur, ďalší v pohári 2700 eur: Slováci radia, ako si z mincí našetrili tisíce

Tatérka o obťažovaní

Známa slovenská tatérka Ewel sa na Instagrame pred nejakým časom pýtala svojich sledovateľov na príhody obťažovania spojené s prácou v tetovacích salónoch.

Ozvali sa jej mnohé ženy, ktoré sa s ňou podelili o svoje nepríjemné skúsenosti, pričom sa netýkali iba tetovania, ale aj obťažovania. Naša redaktorka sa s Ewel spojila a v rozhovore sa jej pýtala na jej skúsenosti, ale napríklad aj na to, ako u nej prebieha tetovanie intímnych partií. V rozhovore nájdete aj ukážky opisov z nechutného sexuálneho obťažovania.

Rozhovor s Ewel nájdete tu: Tatérka Ewel o obťažovaní aj v tetovacích štúdiách: Klientka mi so slzami hovorila o znásilnení, deje sa to všade

Najhorší obchod v dejinách?

Ak sa povie Aljaška, každý vie, že toto územie patrí USA. Avšak tento najväčší štát z 50 štátov USA bol kedysi vo vlastníctve Ruska. To sa ale rozhodlo svoje územie USA odpredať.

V dnešnom kontexte ruskej agresie a snahy dobývania nových území sa tento čin môže zdať veľmi nelogický, rovnako aj v kontexte toho, že Aljaška ukrýva veľké množstvo cenných nerastných surovín. Náš redaktor sa preto pozrel na to, prečo vôbec došlo k predaju a za akú sumu bolo toto dnes jednoznačne cenné územie odpredané.

Viac sa dočítate tu: Pod ľadom sa ukrýval obrovský poklad, Američania ho získali za smiešnu sumu. Takto Rusko urobilo najhorší obchod histórie

Sklady Javor

Obdobie studenej vojny bolo vo veľkom v znamení rozširovania jadrových zbraní a prípravy na vojnu, ktorá sa mala viesť práve nimi.

Československo ako satelit Sovietskeho zväzu malo výhodu vo svojej geografickej polohe spočívajúcej v blízkosti ku „kapitalistickému Západu“. Umiestnenie taktických jadrových zbraní do tejto lokality preto dávalo veľký zmysel.

Náš redaktor sa pozrel na históriu tajných skladov Javor, do ktorých nemal prístup žiadny obyvateľ Československa a všetko si v nich Sovieti zabezpečovali sami. Aj keď priamy dôkaz toho, že sa v skladoch jadrové zbrane nachádzali neexistuje, všetko, čo v skladoch ostalo po Sovietoch, tomu nasvedčuje.

Viac sa dozviete tu: Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu