Šokujúce priznanie hollywoodskeho herca: Keď mal len 19 rokov, uniesol a znásilnil ho sériový vrah John Wayne Gacy

John Wayne Gacy sa zaradil medzi neslávne známych sériových vrahov, ktorých pre ich ohavné skutky pozná celý svet. Herec priznal, že medzi jeho obete patrí aj on. Gacy ho mal uniesť a znásilniť, mal šťastie, že prežil.

Prežil blízke stretnutie so sériovým vrahom

Ako informuje Mail Online, 65-ročný hollywoodsky herec Jack Merrill priznal, že ho v roku 1978 uniesol a znásilnil sériový vrah John Wayne Gacy. Merill sa objavil v seriáloch ako The O.C., Hannah Montana či Games People Play. Podľa LADbible si zahral aj v populárnom seriáli Grey’s Anatomy. V čase, keď sa stal Gacyho obeťou, mal len 19 rokov. Gacy ho zviazal, dal mu pištoľ do úst a zneužil ho. Našťastie, Merill prežil a o niekoľko mesiacov neskôr bol Gacy zatknutý.

Gacy, známy ako vraždiaci klaun (vystupoval ako klaun Pogo na charitatívnych podujatiach), v rokoch 1972 až 1978 brutálne zavraždil 33 mladých mužov a chlapcov. Päť obetí sa dodnes nepodarilo identifikovať. Svoje obete znásilňoval, mučil a škrtil a potom ich telá uložil v priestore pod svojím domom. Gacy bol popravený smrtiacou injekciou v roku 1994 vo veku 52 rokov.

Polícii to neoznámil

Merrill ušiel z domu ako 17-ročný po tom, ako sa pobil so svojím otcom. Podľa People sa neskôr zamestnal v bare, a keď mal 19 rokov, kráčal práve domov, keď sa pri ňom Gacy pristavil a opýtal sa, či potrebuje odvoz. Keď však nasadol do auta, na tvár mu priložil handru napustenú omamnou látkou.

Keď sa Merrill prebral, bol v Gacyho dome a ruky mal spútané. Jackovi sa ale podarilo získať si Gacyho dôveru a presvedčiť ho, aby mu dal putá dole. Následne spolu popíjali a fajčili marihuanu. Čoskoro ho ale opäť spútal, strčil mu hlaveň zbrane do úst a znásilnil ho. Merrill vraj vedel, že ak by sa bránil, neprežil by. Prekvapilo ho, keď mu Gacy napokon oznámil, že ho odvezie domov.

Keď ho vysadil, dal mu svoje telefónne číslo a navrhol, že by sa niekedy mohli opäť stretnúť. Polícii to Merrill neoznámil a presvedčil sám seba, že nedovolí, aby ho táto skúsenosť zničila a pripravila o šťastnú budúcnosť. Herectvo sa pre neho stalo formou terapie. Dlho o tom, čo sa mu stalo, dokázal hovoriť len s najbližšími priateľmi. Časom si ale uvedomil, že za to, čo sa mu prihodilo, sa nemusí hanbiť, že to nie je jeho vina. Rozhodol sa preto príbeh rozpovedať.

