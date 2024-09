Šokujúce kriminálne prípady či pohľad za múry desivých väzení: Už čoskoro štartuje unikátny TV kanál, toto ponúkne divákom

Žáner true crime si dlhodobo drží stabilnú divácku základňu, ktorá so zatajeným dychom sleduje tie najdesivejšie zločiny v histórii ľudstva. Tie sú často zobrazené prostredníctvom pútavých seriálov, celovečerných filmov, ale aj napínavých dokumentov. To všetko už čoskoro zastreší aj nový kanál, ktorý dozaista poteší všetkých fanúšikov tohto žánru. Divákom ho prinesie spoločnosť Viasat World.

Rôzne kriminálne príbehy sú obľúbeným formátom, ktorý drží pri televíznych obrazovkách široké spektrum ľudí naprieč všetkými multimediálnymi platformami. Práve preto je dobrou správou, že domácim divákom sa pri sledovaní true crime rozšíria možnosti vďaka novému kanálu Viasat True Crime. Ten zavedie divákov do temného podhubia ľudskej psychiky, s najväčšou každodennou ponukou obsahu o skutočných zločinoch.

Nabitý strhujúcim obsahom

Nový kanál by mal byť špecifický tým, že jeho obsah poteší prakticky každého fanúšika kriminálneho žánru. Či už tu budete hľadať napínavé dokumentárne diela, kvalitné seriálové spracovanie skutočnej krimi tematiky, ale aj mrazivé filmové príbehy, Viasat True Crime zastreší všetko, čo od takéhoto kanálu očakávate.

Okrem toho sa pri sledovaní budete môcť pravidelne pozrieť do zákulisia niektorých z najznámejších zločinov moderného sveta, pričom budete mať prístup k stanoviskám popredných odborníkov, ako aj k dramatickým záberom, vyjadreniam prokurátorov, vyšetrovateľov, svedkov, zločincov a preživších. Čerešničkou na torte je prémiová produkcia kriminálnych drám, ktoré by mali byť základným prvkom celého kanálu.

Ten by mal podľa aktuálnych správ svoju púť odštartovať už 17. septembra 2024 a hneď od začiatku si pre fanúšikov krimi žánru pripravil nabitý program. Novú stanicu Viasat True Crime si budú môcť diváci naladiť na Magio TV od Slovak Telekomu, alebo v 4KA TV u operátora SWAN.

Bohatý septembrový program

Ak si stanicu naladíte už od začiatku, tešiť sa môžete hneď na niekoľko zaujímavých premiér. Napríklad, 30. septembra odštartuje trojdielny dokument s názvom Soham: Hon na vraha, ktorý pripomína takzvanú sohamskú tragédiu. Ide o vyšetrovanie zmiznutia a následnej vraždy dvoch školáčok – Holly Wells a Jessicy Chapman – z roku 2002.

Rozhodne zaujímavé sledovanie ponúkne aj reality šou s názvom Väzenie u protinožcov. To diváka vtiahne priamo do boja proti kriminalite prostredníctvom pohľadu za múry najdesivejších austrálskych väzení. Seriál ponúka nebývalý prístup do sveta, kam sa dostane len málokto, a taktiež neuveriteľné, ba tiež prekvapivé okamihy. Premiéra je naplánovaná hneď od 17. septembra.

Ponuka však ani zďaleka nekončí, dramatické príbehy plné zvratov a postupu vo vyšetrovaní fanúšikom vďaka kamerám v súdnej sieni prinesie aj seriál Prípady vrážd, ktorý štartuje taktiež od 17. septembra.

Najvyššie očakávania by mali naplniť tiež kritikmi oceňované dramatické inscenácie ako Hon na vraha, ktorý je inšpirovaný skutočným vyšetrovaním sadistickej vraždy desaťročnej Helén Nilssonovej. Na starosti ho mali detektívi Pelle Åkesson a Monika Olhedová. Premiéra je naplánovaná na 21. september o 21:55.

Polícia taktiež v minulosti musela čeliť skutočne neobvyklým a nevídane náročným vyšetrovaniam, ktoré na Viasat True Crime bude reprezentovať, okrem iného, aj kriminálna dráma Vraždy v zemi amišov. Desivé a zamotané zločiny nútili vyšetrovateľov siahnuť si pri svojich povinnostiach na dno svojich síl, keď sa navyše pohybovali v uzavretom a neznámom svete amerických amišských a anabaptistických komunít. Premiéra bude 30. septembra o 22:00.

Od 22. septembra 2024 taktiež na divákov čaká aj dokument s názvom Skutočný Had: Vyšetrovanie masového vraha, ktorý rozoberá postavu Charlesa Sobhraja. Ten si vyslúžil prezývku The Serpent, čo v preklade znamená had. Roky totiž šikovne unikal pred políciou. Jeho príbeh môžu diváci poznať napríklad z rovnomenného dramatického seriálu Had. V dokumente navyše vystupuje skutočný Charles Sobhraj.