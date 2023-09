Šokujúce fakty o starovekom Ríme, ktoré vám nikto nepovedal: Zvládnete tento kvíz na 100 %?

Na to, aby sme sa učili hravou formou o každodennom živote ľudí z histórie by sme potrebovali oveľa viac hodín dejepisu. O niektorých udalostiach sme sa dozvedeli farbistejšou formou, iné boli zasa príliš kruté na to, aby nám ich učitelia dejepisu rozpovedali. Dokážete si predstaviť, ako vyzeral bežný život starovekého Rimana? Čo nosili, aké zvieratá uctievali alebo čím prali svoje oblečenie? To všetko sa dozviete v dnešnom kvíze!

Ak sa vám kvízovanie s nami páči, zahrajte si aj ďalšie z nich v našej kvízovej sekcii.