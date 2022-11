Sociálne siete zaplavili fotky Ukrajincov s červeným melónom. Tu je vysvetlenie tohto symbolu

Sociálne siete zaplavili v uplynulých dňoch fotografie a videá, na ktorých ukrajinskí vojaci aj bežní občania pózujú s červenými melónmi. Tie sa totiž stali symbolom nádeje vo víťazstvo vojny po tom, čo sa ruské sily stiahli z mesta Cherson na juhu Ukrajiny. TASR informuje na základe sobotnej správy agentúry DPA.

Na Twitteri sa napríklad objavil záber obrovskej sochy znázorňujúcej rozpolený melón, na vrchu ktorého je pripevnená ukrajinská vlajka. Melón zakomponovali do svojich log aj niektoré firmy a ukrajinská pošta ohlásila, že chce vydať špeciálnu známku s týmto motívom.

Obrázok melóna zapojil v piatok do svojho príspevku na Twitteri aj Andrij Jermak, šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Cherson je míľnikom na dlhej ceste, ktorou sa ukrajinský národ uberá s cieľom oslobodiť všetky svoje územia, (ktoré mu patria) na základe hraníc z roku 1991,“ uviedol.

📸 The #Ukrainian soldiers reportedly reached the Watermelon monument in #Kherson Oblast.

Reports are circulating about the liberation of the Zolota Balka village next to it. They’re yet to be officially confirmed. pic.twitter.com/CtMOAlN4zT

— KyivPost (@KyivPost) October 2, 2022