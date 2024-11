So Santom sa tento rok porozprávate osobne, potešíte aj svojich blízkych. Coca-Cola v kampani spojila tradíciu s inováciou

K najkrajším sviatkom v roku bezpochyby patria aj pútavé reklamné kampane. Práve vianočné spoty sa často mnohým Slovákom uchovali v pamäti na dlhé roky a radi na ne s nostalgiou spomínajú. Medzi priekopníkov v tomto smere patrí Coca-Cola, ktorá sa na tohtoročné Vianoce (opäť) prichystala naozaj poctivo.

Čas radosti, rodinnej pohody, chutného občerstvenia a darov sa už nezadržateľne blíži. Vedia to aj zástupcovia spoločnosti Coca-Cola, ktorí počas prvých novembrových dní spustili ďalšiu zo svojich ikonických vianočných reklamných kampaní. Jej launch tento rok prebehol v magickom Londýne a súčasťou sme boli exkluzívne aj my. Na vlastné oči sme tak ako prví Slováci, respektíve vôbec medzi prvými ľuďmi v Európe, videli zahájenie magického obdobia v červeno-bielom duchu.

Medzi zástupcami bol aj Javier Meza, šéf marketingu spoločnosti pre Európu. Počas diskusie sme sa dozvedeli, akým spôsobom Coca-Cola ku kampani tento rok pristúpila, čo je jej hlavná myšlienka, ale aj to, aké inovácie oproti vlaňajšku priniesla. Dobrou správou je, že značka ostala verná svojej úspešnej stratégii a stavia na pevných základoch opretých o spomienky, nostalgiu a kúzlo Vianoc.

Do kampane zapojili umelú inteligenciu

Hlavná myšlienka kampane ostala rovnaká ako vlani – každý z nás môže byť Santom. Coca-Cola verí, že Vianoce by mali byť hlavne o dobrých skutkoch a aj malá láskavosť môže mať veľký význam. Kampaňou spoločnosť podporí klientov Červeného kríža a v podstate tak budú môcť urobiť všetci ľudia. V súvislosti s roadshow populárneho vianočného kamióna bude k dispozícii jedlo od známeho šéfkuchára Romana Staša a kúpou tohto občerstvenia podporíte tých, ktorí to naozaj potrebujú.

Do čarovnej atmosféry Vianoc vás však osobne vtiahnu novinky, na ktoré výrobca nápojov použil umelú inteligenciu. V prvom rade to bude rozhovor s 3D Santom, s ktorým sa môžete porozprávať a zdieľať svoje obľúbené spomienky na najkrajšie obdobie v roku.

„Tento rok využívame aj AI, ktorá umožní ľuďom porozprávať sa so Santom a spoločne tak vytvoriť unikátnu virtuálnu snehovú guľu plnú vlastných spomienok a zdieľať ju so svojimi blízkymi,“ dodala Kateřina Třísková, Marketing Manager pre ČR a SR. Zážitok Create Real Magic bude prístupný cez QR kód a využíva multimodálnu umelú inteligenciu na čele s 3D avatarom Santu, konverzáciu v reálnom čase a generovanie unikátnych obrázkov na základe osobných spomienok a skúseností.

Digitálna snehová guľa tak predstavuje virtuálny darček, ktorý je ďalším spôsobom, ako šíriť láskavosť. Ako nám počas debaty v Londýne zástupcovia spoločnosti povedali, ide o výsledok ich snahy posunúť úroveň vianočného zážitku so Santom na nový level. Okrem digitálnej interakcie bude aj na Slovensku k dispozícii spomínaná roadshow vianočného kamióna.

V rámci nej Coca-Cola ponúkne účastníkom tradičné stretnutie so Santom v jeho kamióne, no ľudia sa môžu navyše tešiť aj na takzvaný zážitkový kamión. Ten prenesie návštevníkov za polárny kruh – do Laponska, kde ich podľa slov kompetentných stretnú mnohé magické prekvapenia. Konkrétnejšie informácie o mestách a priebehu roadshow vám prinesieme už čoskoro.