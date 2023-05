So psom sa do TANAP-u pravdepodobne už nedostanete: Prísna zmena návštevného poriadku je na spadnutie

Ak radi navštevujete prostredie Tatier v spoločnosti svojho štvornohého miláčika, táto informácia vás rozhodne nepoteší. TANAP má totiž v pláne zmenu návštevného poriadku, ktorý výrazne obmedzí prítomnosť psov na území najstaršieho národného parku na Slovensku, píše portál RTVS.

TANAP je najstarším národným parkom na Slovensku, pričom jeho história siaha až do roku 1949. Zahŕňa najmä oblasť Západných a Východných Tatier, kde sa nachádzajú viaceré obľúbené turistické destinácie vrátane horských chát.

Správa národného parku a poriadok pre návštevníkov sa postupom času obmieňa a prispôsobuje potrebám prírody. Najnovšie je na stole rázna zmena, ktorá sa dotkne najmä turistov so psami. Nový návrh v podstate zakáže psom vstup na územia horských chát. Po novom by sa dostali maximálne po Hrebienok.

Dôvodov je viacero

Nepomohlo by ani to, že by sa každý majiteľ psa zaručil vôdzkou pre svojho štvornohého priateľa. Ochranári prírody a zamestnanci TANAP-u sa však museli k tomuto kroku rozhodnúť z viacerých závažných dôvodov. Prvým je určite skutočnosť, že pes všeobecne ruší divokú zver. Ďalej sa spomínajú aj prípady, kedy pes nie je na vôdzke a pobehuje aj po neoznačených chodníkoch, kam je vstup zakázaný.

Aktuálne platí pravidlo, že ak je pes na vôdzke, môže ísť v blízkosti majiteľa po chodníkoch až na vrcholy štítov. Chatár Peter Petras tvrdí, že za tento „alarmujúci“ stav si môžu psičkári sami. „Zo začiatku to bude taká nejaká vzbura, ale časom to ustane a ľudia si dajú povedať,“ dodáva.

V Poľsku si na to zvykli

Ako v správe dodáva RTVS, zákaz vodenia psov do národného parku platí už roky v poľskom Tatranskom národnom parku, pričom ľudia na si to postupne zvykli.