Snažili sa o originalitu, diváci však poukázali na dôležitú vec. Nová edícia Nákupných maniačok sa nevyhla kritike

Len nedávno sme vás informovali o tom, že šou Nákupné maniačky čaká obrovská zmena. Zmenili sa totiž nielen pravidlá, ale tiež porotcovia. Táto nová edícia sa však stretla s kritikou divákov, ktorí sa rozhodli tvorcov upozorniť na chyby nového konceptu.

Po novom nákupné maniačky nenakupujú v obchodných centrách, ale presunuli sa do ulíc, kde navštevujú sekáče. Nová ekologickejšia verzia sa tak snaží ukázať, že žena, ktorá sa rozumie móde a má štýl, nepotrebuje drahé kúsky, aby oslnila svojím outfitom. Ako sa však ukázalo, je to náročnejšie, než čakali.

Nečakali to

Ako vyplynulo už z ukážky, maniačky, ktoré sa do šou prihlásili, ani len netušili, že nebudú nakupovať v obchodných centrách, ale v sekáčoch. Oznámila im to až nová porotkyňa Zuzana Dutková. Bolo vidieť, že to súťažiace nečakali a v tom momente pravdepodobne ani len netušili, ako sa s týmito novými pravidlami popasujú.

Potom sa dozvedeli tému. Prvým zadaním v edícii Nákupných maniačok je „Zviera“. „Chceme od vás, aby ste stvárnili zviera, ktoré sa vám páči, alebo ktorým by ste sa chceli stať,“ priblížila im tému porotkyňa Barbara Jagušák. Maniačky tak mali do svojich outfitov zakomponovať rôzne zvieracie vzory a tiež materiály, napríklad kožu alebo pierka.

Problém nie je v téme