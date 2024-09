Takéto Nákupné maniačky tu ešte neboli. Nové pravidlá šokujú divákov aj súťažiace, nakupovať týmto spôsobom nezvládne každý

Obľúbená módna relácia si počas rokov prešla mnohými zmenami. Či už šlo o počet súťažiacich, rozpočet na nákupy, alebo porotcov. Predstavila tiež niekoľko špeciálnych edícií. Diváci mohli sledovať týždeň, počas ktorého súťažili známe osobnosti a tiež takí, počas ktorého súťažili muži. Teraz TV Joj predstaví niečo ešte viac kreatívne.

Ako informuje portál TV JOJ, tento týždeň vymenia nákupné maniačky nákupné centrá za obchody s kúskami z druhej ruky. Natáčanie sa totiž presunie do bratislavských sekáčov, kde budú maniačky nakupovať s obmedzeným rozpočtom.

Nové pravidlá aj porotkyne

Keďže stále viac ľudí nakupuje v sekáčoch v snahe šetriť planétu aj svoje peňaženky, tvorcovia šou sa rozhodli otestovať, či v nich dokážu nakupovať aj pravé nákupné maniačky. Súťažiace sa budú presúvať po sekáčov v bratislavskom Starom Meste a budú si musieť vystačiť s rozpočtom 200 eur.

„Ide o špeciálne vydanie Nákupných maniačok, v ktorom sme klasické obchody vymenili za second handy, aby sme ľuďom ukázali, že nakupovať sa nemusí len vo fast fashion. Sekáče sú čoraz populárnejšie, dostávajú sa do popredia. Ľudia si uvedomujú, že treba žiť šetrnejšie k prírode. Presne na to slúži táto edícia,“ prezradila režisérka a dramaturgička Nákupných maniačok Ľudmila Lenárová.

So zmenou pravidiel navyše príde aj zmena porotcov. Finálne outfity vyskladané z kúskov zo sekáčov budú hodnotiť Barbara Jagušák, Natália Pažická, Zuzana Dutková a Valéria Frázová. Ako prezradila režisérka, tieto porotkyne boli vybrané z dôvodu, že ony samy nakupujú v sekáčoch a šíria osvetu o udržateľnej móde na sociálnych sieťach.