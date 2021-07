Sme rodina je proti povinnému očkovaniu. Návrh, ktorý zvýhodňuje očkovaných nepodporia

Hnutie Sme rodina nebude hlasovať za návrh, ktorý by podmieňoval vstup do rôznych prevádzkových priestorov či na verejné podujatia potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, o jeho prekonaní či negatívnym testom.

Poslanci hnutia Sme rodina nebudú hlasovať za návrh, ktorým by sa napríklad pri vstupe do prevádzok zohľadňovala zaočkovanosť. Z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia totiž vyplýva, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, ktorý informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Návrh v stredu (30. 6.) schválila vláda, chce, aby o ňom parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

“Sme rodina nebude hlasovať za návrh zákona, ktorý by podmieňoval vstup do rôznych prevádzkových priestorov či na verejné podujatia preukázaním sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o jeho prekonaní, či negatívnym testom,” avizuje hnutie na sociálnej sieti.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 musí podľa Sme rodina zostať na dobrovoľnej báze. “Na ľudí, ktorí sa dať zaočkovať nechcú, nemôžeme vyvíjať nátlak v podobe neustálej povinnosti preukazovania sa testami, ktorých vykonanie je spoplatnené, alebo ich znevýhodňovať inými spôsobmi, ktoré rozdeľujú spoločnosť,” doplnilo hnutie.

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Patrick Linhart (Sme rodina) zdôrazňuje, že žiadny politik a žiadna vláda nemôže zakázať občanovi vstup do reštaurácie, či obchodu, pokiaľ nie je držiteľom očkovacieho preukazu. Týmto sa podľa neho delia ľudia na dve kategórie a dva tábory.

„Vyzývam ľudí k zodpovednosti, ale nikdy im nebudem nariaďovať povinné vpichnutie cudzej látky do svojho tela. To musí byť každého dobrovoľné rozhodnutie,” doplnil Linhart s tým, že zahlasuje proti „takému diktatívnemu prístupu štátu k občanom”. Aj Petra Hajšelová (Sme rodina) je zásadne proti takému návrhu. „Zrušili sme mobilné odberné miesta a ľudia si testovanie budú musieť zaplatiť. Toto nie je dobrovoľnosť, ale nátlak na ľudí. A ja za toto nikdy nezahlasujem,” podotkla vo svojom profile na sociálnej sieti. Samotné hnutie Sme rodina dnes zverejnilo stanovisko, že za predmetný návrh nezahlasuje a bude proti.

Štát považuje za racionálne a legitímne, aby ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 mali slobodnejší a bezbariérovejší prístup k využívaniu svojich základných práv a slobôd. Dobrovoľná vakcinácia tak má byť zohľadnená pri prijímaní protipandemických opatrení. Dočasné zohľadňovanie GreenPassov v národnej legislatíve má podľa rezortu zdravotníctva podporiť pandémiou ťažko zasiahnutý sektor podnikania v službách a kultúre.

Strana SaS požiadala o zvolanie mimoriadnej koaličnej rady a to ešte dnes. Dôvodom je práve vyhlásenie strany Sme rodina, ktorá sa zrejme rozhodla blokovať návrh, ktorý včera odobrila vláda.