Smažil burgre a potom zarobil milióny: Muž radí, ako zbohatnúť, kľúčom je dodržiavať tieto tri veci

Predvianočné obdobie je tu a či sa nám to páči alebo nie, je spojené so zvýšenými výdavkami. Možno práve v týchto dňoch ste sa zamysleli nad tým, aké by to bolo nerobiť si starosti o financie a môcť si dovoliť všetko, na čo si len zmyslíte. Vráťme sa však späť nohami na zem. Príbeh tohto muža vám ukáže, že zbohatnúť sa v priebehu nášho života skutočne dá a podľa neho stačí robiť niekoľko vecí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hovoríme o istom Joe Daviesovi z anglického Birminghamu, ktorý bol v podstate až do svojich 36 rokov stratený. Samozrejme, aby prežil, musel pracovať, no nebudoval si žiadnu kariéru, ktorá by mu dávala zmysel.

Najprv pracoval za stovku týždenne

Ako približuje portál LADbible, pracoval napríklad pre známy fastfoodový reťazec McDonald’s a táto práca ho nenapĺňala. Vystriedal viacero zamestnaní, no nebolo to nič, v čom by sa našiel a vedel využiť svoj v tom čase ešte skrytý potenciál. New York Post dopĺňa, že si privyrábal napríklad na stavbách. No nebol s tým spokojný a chcel to zmeniť.

V prípade, že ste sa počas strednej alebo vysokej školy cítili stratení, nezúfajte a inšpirujte sa Joeom. Až pár rokov pred štyridsiatkou sa rozhodol vziať život do vlastných rúk a zamestnal sa v IT sektore ako učeň, za 100 libier týždenne, čo je približne 120 eur.

Mesačne mu to nedalo vôbec veľa, no práve rozhodnutie prijať túto prácu stálo na počiatku vybudovania vlastného biznisu. Naučil sa niečo o SEO (optimalizácii pre vyhľadávače), čo následne zužitkoval na zarábanie peňazí.

Vybudovali miliónovú firmu

V roku 2012 spoločne s kolegom, ktorý sa zhodou okolností taktiež volal Joe, založili svoju vlastnú firmu, ktorej dali názov „FatJoe“. Dnes, keď si otvoríte ich web, zistíte, že sa zameriavajú práve na poskytovanie služieb v oblasti SEO. V čase svojho vzniku prišla dvojica s niečím novým — vyvinula systém na získavanie najlepších výsledkov pre klientov.

Podľa Joea trvalo len dva roky, kým zarobili prvý milión a postupne sa ďalej rozrastali, až ich biznis dosiahol 10 miliónov. Joe hovorí, že kľúčom k úspechu sú tri veci — chcieť byť lepším, skúšať nové veci a snažiť sa zarábať peniaze.

Dodal, že jednoducho je to všetko o tvrdej práci.