Slovenský rozparovač: Mal sex s kravami, z manželky vyrezal dieťa, povyťahoval im z tiel orgány a masturboval

Kontroverzné prípady spojené s kanibalizmom, zoofíliou, sexuálnym zneužívaním a brutálnymi vraždami sa nespájajú iba s krajinami ďaleko za našimi hranicami, ale nájdeme ich aj v histórii Slovenska. O jeden z najzvrátenejších činov v našich končinách sa zapríčinil posledný popravený Slovák Štefan Svitok. Čím sa previnil, že si zaslúžil takýto nemilosrdný trest?

Štefan sa narodil 20. januára 1960 v Podbrezovej a na území stredného Slovenska prežil aj svoj život. Ako to už býva v podobných prípadoch, agresiu Štefan pociťoval od svojho detstva a nič iné ako násilie nepoznal.

S násilím sa stretával odmalička

Vyrastal v rodine s otcom, ktorému alkohol nebol cudzí a svoju zlosť si vybíjal na ostatných členoch rodiny. Jeho terčom sa stal neraz aj Štefan, ktorý sa o niekoľko rokov neskôr priblížil ku jeho kópii. To napokon viedlo k spáchaniu ešte väčších zverstiev.

Poškodzoval zvieratá, mal sex s kravou

Čo sa týka Štefanovho dospievania, vzhľadom na neľahkú situáciu doma škola nebola jeho prioritou, napokon ju ani nedokončil. Stal sa ošetrovateľom oviec v Brezne a k tomuto obdobiu sa spája niekoľko zvrátených príhod. Tie súviseli s jeho sexuálnou úchylkou na zvieratá, konkrétne na kravy a býky. Kravy sexuálne zneužíval, trpel zoofíliou a býkom rezal pohlavné orgány.

Hlavnú úlohu pri jeho činoch hral alkohol. Nemal problém vypiť niekoľko panákov borovičky, litre pív, alpu či pálenku. Mohlo sa zdať, že nikdy nemal dosť. K tomu sa pridala aj závislosť na analgetikách. A tým si zvyšovala aj agresivita, sadomasochizmus a sexuálne úchylky, ktoré ho sužovali. Rád si sám ubližoval a poškodzoval si napríklad semenníky alebo bradavky.

Uniesol ženu a znásilňoval ju, ubližoval aj manželke

Pred svojimi najbrutálnejšími činmi už bol trestne stíhaný a viac ako osem rokov strávil v rôznych väzniciach, za malé aj väčšie zločiny. K počiatočným krádežiam sa neskôr pridal únos ženy, ktorú držal v pivnici a znásilňoval.

Pomedzi obdobia strávenými na slobode sa stihol spoznať a oženiť s Máriou, ktorá už bola mamou jedného dieťaťa. Netrvalo dlho a podarilo sa im splodiť aj vlastné, v období spáchania jeho najkrutejšieho činu mali ďalšie na ceste. Štefan však nemal zľutovanie ani pred Máriou a malými deťmi a častokrát sa stávali obeťami jeho násilia.

Napokon nič nezabránilo 27-ročnému Štefanovi 30. októbra 1987 zmasakrovať svojich najbližších. Ráno sa vybral pomáhať kolegovi s pílením dreva, pri ktorom, samozrejme, nechýbal alkohol. Pil od skorých hodín až do večera. Po práci a dopití vína sa presunuli do krčmy, kde sa to rozbehlo naplno a pridal sa aj tvrdý alkohol.

Doma sa rozpútalo skutočné peklo

Približne okolo jedenástej hodiny večer sa vrátil domov ku svojej rodine. Mária aj s deťmi sa skúsili pred manželom v zlom stave a nepredvídateľnej nálade zamknúť v izbe, to Štefana ešte viac rozzúrilo. Manželka mu navyše adresovala poznámku, ktorá bola poslednou kvapkou.

Keď v strachu na neovládateľného manžela cez zamknuté dvere zakričala, aby išiel tam, odkiaľ prišiel, Štefan zobral sekeru a dvere mu už neboli prekážkou. Tehotná Mária aj s dvoma dcérami, ktoré mali v tom období štyri a šesť rokov, boli terčom jeho násilia, čo sa však udialo o niekoľko sekúnd neskôr, by ich však možno nikdy ani nenapadlo.

Vyzeral z nej dieťa

Najprv sekerou zaútočil na Máriu, priamo pri spiacich dcérach dostala 16 smrteľných rán. Prvými ranami útočil do hlavy, ktorú rozsekal. Keď sa dievčatá začali pri hluku prebúdzať, stali sa ďalšími Štefanovými obeťami a skonali podobnou násilnou smrťou. Nemal žiadneho zľutovania. Samotným usmrtením to však ani zďaleka neskončilo.

Vo vyčíňaní so sekerou pokračoval a všetky telá rozštvrtil a následne sa začal uspokojovať. S dievčatkami mal aj posmrtný sex. Máriu vyzliekol, zobral nôž a rozrezal jej hrudník a brucho, z ktorého jej vybral šesťmesačný plod očakávaného dieťaťa. Aj ten rozrezal žiletkou a povyberal z neho vnútornosti.

Polícia na mieste činu zvracala

So skrývaním dôkazov si nerobil starosti, pravdepodobne by sa mu toto peklo aj tak nepodarilo zamaskovať. Utiekol z domu a jeho plán bola samovražda obesením. Ďalej pokračoval v užívaní alkoholu, zabiť sa mu však nepodarilo. Dva dni po masakri sa dostal do rúk polície.

Keď objavili miesto činu, zostali zhrození. Po celom dome boli rozhádzané vnútornosti a časti ľudských tiel. Niektorí policajti boli natoľko zdesení, až sa z toho, čo pred sebou videli, pozvracali.

Posledný popravený v Československu

Vzhľadom na závažnosť trestných činov, ktoré spáchal a s tým, že mal navyše svoju trestnú minulosť, sa dalo domnievať, že aj v budúcnosti môže byť Štefan pre svoje okolie veľmi nebezpečný. Preto do úvahy prišiel ten najtvrdší trest, ktorý bol v tom období u nás povolený – trest smrti.

Odsúdený bol Krajským súdom v Banskej Bystrici. Činy Štefana Sviteka boli neodpustiteľné a svojou brutalitou patria medzi najzávažnejšie, ktoré sa odohrali na Slovensku, aj v celom Československu. Svitek sa stal úplne posledným popraveným na našom území.

Posledným popraveným Čechom bol Vladimír Lulek, ktorý prišiel o život 2. februára. Scenár ich zločinov bol v niečom dosť podobný. Podľa detailov z činov, ktoré spáchali, môžeme skonštatovať, že Svitekove vyčíňanie bolo ešte zúrivejšie. Zomrel obesením a za spôsob, akým vykonal vraždy, získal prezývku Horehronský rozparovač.