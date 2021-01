Slovenský divák sa môže tešiť na nové športové kanály. Jeden by mohla priniesť Jojka, ďalší RTVS

Sledovanie športov v televízii má stále veľkú popularitu. To si uvedomujú aj slovenské televízne stanice, ktoré by do svojej ponuky radi zaradili nové športové kanály. Konkrétne ide o TV Joj a RTVS, informuje portál medialboom.sk.

RTVS a Šport

Verejnoprávna televízia sa so športovým kanálom v podobe Trojky už pokúšala uspieť, no nepodarilo sa. Teraz však pripravujú stanicu Šport. Štvrtý televízny okruh RTVS bol plánovaný už pri príležitosti Letných olympijských hier v Tokiu, ktoré sa kvôli pandémii nekonali.

Plány sa posunuli a športová verejnoprávna televízia by mohla vzniknúť v lete, pred spustením Letných olympijských hier, alebo ešte skôr počas MS v hokeji. Vlani generálny tajomník RTVS Jaroslav Rezník ale pre Denník N povedal, že to záleží aj od dostupných financií a situácie ohľadom koronavírusu.

Šport na TV Joj

Zaujímavá novinka však prichádza od televíznej skupiny Joj, ktorá by tento rok mohla priniesť takisto nový športový kanál. Získali totiž práva na vysielanie alpského lyžovania, ktoré je na Slovensku, vďaka Petre Vlhovej, veľmi sledované. Od roku 2024 môže vysielať aj MS v hokeji.

Ako pripomína medialboom.sk, ak sa neposilní Joj Plus, môže vzniknúť nový športový kanál pod záštitou TV Joj.