Slovenský architektonický klenot má prejsť rekonštrukciou: Náklady sa odhadujú na 1,6 milióna eur

Múzeum SNP chce zrekonštruovať presklenie na oboch skulptúrach Pamätníka SNP. Cez ukotvenie okien do objektu zateká, prenikajúce slnečné žiarenie zas poškodzuje zbierkové predmety múzea. Náklady na realizáciu projektu múzeum odhaduje na 1,6 milióna eur, financovať ho chce z európskych zdrojov. Pre TASR to uviedol riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.

„Presklenie je pôvodné, ešte od dostavby pamätníka v roku 1969. Má už nejaký technický stav, ktorý nie je práve vyhovujúci,“ skonštatoval Uhrin. Ako dodal, problémom je ukotvenie okien do obvodového betónového skeletu, cez ktoré do priestorov múzea zateká. Dôvodom na rekonštrukciu presklenia je aj vysoká energetická náročnosť objektu.

„Podstatná vec je pre nás aj to, že slnečné žiarenie, ktoré preniká cez tieto pôvodné sklá, nám poškodzuje zbierkové predmety, a to najmä textilné,“ uviedol riaditeľ Múzea SNP. Ubezpečil tiež, že výmenou okien sa nezmení vzhľad pamätníka, ktorý je dielom architekta Dušana Kuzmu, dôjde totiž len k zmene vlastnostiam presklenia.

Rekonštrukciu okien Pamätníka SNP chce múzeum financovať prostredníctvom európskych zdrojov, náklady predbežne odhaduje na 1,6 milióna eur. Celý projekt je aktuálne v prípravnej fáze, v prípade priaznivého postupu by sa práce mohli začať na jar budúceho roka. „Určite budeme musieť hlavnú expozíciu dočasne uzatvoriť. Radi by sme udržali v prevádzke aspoň našu výstavnú sieť a otvorený depozitár,“ dodal Uhrin.

V okolí Pamätníka SNP v súčasnosti finišuje obnova asfaltových plôch, ktoré boli podľa slov riaditeľa naposledy komplexne rekonštruované v 80. rokoch minulého storočia. Súčasťou prác je aj rekonštrukcia parkoviska, ktoré slúži prioritne pre návštevníkov múzea.

„Priebežne revitalizujeme nielen areál Pamätníka SNP, ale aj Národnú kultúrnu pamiatku Kalište. Tento rok by sme radi obnovili samotný pamätník na Kališti, do budúcna by sme chceli opraviť aj veľkoformátovú dlažbu, ktorá je rozmiestnená v okolí múzea,“ priblížil Uhrin.