Slovensku nevyšiel štvrtý zápas na turnaji. Švajčiari nám uštedrili debakel

Slovenská reprezentácia dnes nastúpila po dvoch dňoch voľna na svoj štvrtý zápas tohtoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Lotyšsku proti reprezentácii Švajčiarska.

Do duelu sme vstupovali ako tím, ktorý zatiaľ ako jediný nestratil na turnaji ani jeden bod. V bránke nastúpil podľa očakávania Július Hudáček. V zostave oproti zápasu s Ruskom nastala iba jedna zmena, Martina Bučka nahradil v obrane Šimon Nemec, ktorý sa tak po jednom zápase opäť vrátil do základnej zostavy.

Ťažký zápas sa nám so Švajčiarmi vôbec nevyšiel. Deklasovali nás 8:1.

Prvá tretina

Úvod stretnutia bol opatrný z obidvoch strán. V prvých štyroch minútach si žiadne mužstvo nevypracovalo výraznú šancu, mohli sme vidieť iba náznaky z ktorých gólu nepadli.

V siedmej minúte sme sa museli brániť až v päťminútovej oslabovej hre. Kristián Pospíšil totižto nebezpečne narazil na mantinel Ambühla, za čo dostal trest 5 minút plus do konca zápasu. Prvú veľkú šancu sme si však v tejto presilovej hre Švajčiarov vypracovali práve my, keď sa k puku po chybe brankára Berra dostal za bránkou Liška, pred ňou hľadal prihrávkou Sukeľa, pred ktorým bola už iba odkrytá bránka. Puk však netrafil a do nášho obranného pásma sa dostal súper.

Po strele Diaza sa puk nešťastne tečoval od hokejky brániaceho Studeniča a Švajčiari presilovku využili po troch minútach. Po tomto smolnom momente sme zvyšok presilovky odohrali bez pustenia našich súperov do príležitostí a preto z nej už ďalší gól nepadol.

Po nej sa hral hokej, aký sme mohli vidieť na začiatku zápasu — vyrovnaný a bez výraznejších príležitostí. Väčšiu mal štyri minúty pred koncom Kelemen, ktorý pálil z uhlu po prihrávke Šimona Nemca, trafil však iba hokejku brankára Berra.

54 sekúnd pred koncom bol proti nám opäť odpískaný faul, seknutím sa previnil Holešinský. Súperov sme nepustili v tejto tretine už k ničomu a preto sa stav nemenil. Napriek tomu, že sme sa museli až 6 minút brániť, Švajčiarov sme prestrieľali v pomere 11:4.

Druhá tretina

Na začiatku tretiny nás čakala ešte polovica švajčiarskej presilovky a po 25 sekundách sa im ju podarilo využiť. Na strelu Andrighetta spoza kruhov nedokázal Hudáček zareagovať.

V druhej minúte sa hralo štyria proti štyrom po vylúčení Kelemena a Andrighetta. Hneď v úvode tohto rovnovážneho stavu sa dostal do šance Hrivík, svojou strelou však opečiatkoval iba tyč.

Švajčiari dnes však ukazovali neuveriteľnú efektivitu streľby. V šiestej minúte sa im podarilo dať ich tretí gól iba po deviatej strele. Prihrávku Scherweya spoza bránky zúročil strelou Loeffel.

Slovákov góly našich súperov zaskočili. Nedokázali sme hrať hru, ktorou sme sa prezentovali v predchádzajúcich zápasoch. Ťažko sa nám dostávalo do útočného pásma a nevedeli sme si vypracovávať príležitosti.

Po odohratí polovice druhej tretiny sme sa museli opäť brániť po faule Gachulinca. Presilová hra súpera však netrvala dlho, keďže po siedmich sekundách sa previnil Meier. Hralo sa tak v rovnovážnom stave štyria na štyroch.

V 12. minúte sme si mali šancu zahrať našu prvú presilovú hru v zápase po seknutí Untersandera. Švajčiarov sa nám podarilo zatlačiť, no gól sme nestrelili ani z jednej dobrej príležitosti. Po skončení presilovky sa do nájazdu dostal hneď po vyskočení z trestnej lavice Untersander, ktorý z neho opečiatkoval Hudáčkovu tyč.

Švajčiari aj naďalej pokračovali vo svojej aktivite. Štyri minúty pred koncom nám strelil ďalší gól Hofmann a upravil stav stretnutia už na 4:0 pre Švajčiarsko. Dve sekundy pred koncom druhej tretiny sa sa museli opäť brániť po druhom faule v zápase Gachulinca.

Tretia tretina

Na začiatku záverečnej tretiny sme sa bránili v oslabovej hre a opäť sme v nej inkasovali gól hneď po 38 sekundách. Strelu Alatala tečoval pred Hudáčkom Meier.

Na našich chlapcoch bolo vidieť, že tento zápas chceli už čo najrýchlejšie dohrať a sústrediť sa na ten sobotňajší proti Dánsku. Na našej strane sa kopili chyby a Švajčiari sa vďaka nim dostávali do sľubných príležitostí. V tretej minúte sa podarilo dostať do peknej príležitosti aj nám, ale Lantoši nastrelil opäť iba tyč.

Švajčiarom padalo do bránky všetko, z čoho vystrelili. Na 6:0 zvýšil v piatej minúte tretej tretiny po strele od modrej čiary Kurashev. Krátko po tomto góle sa ale konečne podarilo skórovať aj nám, keď Michal Krištof spomedzi kruhov prepálil Berra. Po tomto góle sme ožili. Do zaujímavých možností sa v priebehu krátkeho času dostali Studenič či Krištof.

V dvanástej minúte sa opäť vylučovalo. Najprv to vyzeralo na vzájomné vylúčenie Rosandiča a Siegenthalera no napokon hrali Švajčiari až päťminútovú spornú presilovku údajnom odpľutí si Rosandiča rozhodcu. Opakované zábery tento verdikt však nepotvrdili no my sme sa aj tak museli brániť. Švajčiari presilovku využili po pár sekundách, na 7:1 zvýšil Hofmann. Šesť minút pred koncom upravil stav stretnutia na 8:1 Loeffel. Zápas sa po ôsmom góle už iba dohrával vo vlažnom tempe.

Ďalší zápas odohrá slovenská reprezentácia v sobotu o 19:15 proti Dánsku.