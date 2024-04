Slovenskom sa valí vlna rasizmu: Ľuďom prekáža, že nové futbalové dresy predvádza černoch

Majstrovstvá Európy vo futbale 2024, známejšie ako EURO 2024, sa začnú už 14. júna. Slovensko svoj prvý zápas odohrá v pondelok 17. júna s Belgickom. Slovenský futbalový zväz (SFZ) len pred pár dňami predstavil podobu dresov, v ktorých sa naša reprezentácia ukáže na trávnikoch, ľudí však miesto dizajnu zaujalo niečo iné.

„V Mníchove slávnostne predstavili kolekciu slovenských dresov na euro2024. Čo poviete, prinesú na ME šťastie?“ pýta sa SFZ. Miesto konštruktívnej kritiky k tomu, ako dresy vyzerajú, či by mohli vyzerať, však dostáva iné pripomienky.

Rasistické komentáre miesto záujmu o šport

Slováci v komentároch ukázali, že viac ako šport alebo športovci ich zaujímajú farba pleti, či národnosť. Pod príspevkom SFZ, na ktorom sa objavila modelka a model, aby predviedli kolekciu slovenských dresov na EURO2024, sa okamžite začali zhromažďovať nenávistné a rasistické komentáre.

Ľuďom na Slovensku totižto prekáža, že dres Slovenska, konkrétne ten s menom Hamšík, predvádza černoch. „Som tu len na to, aby som si prečítal komentáre rasistických Slovákov,“ napísal niekto pod príspevok.

Komentáre sa tam skutočne objavili rôzne a veľká časť z nich je ladená rasisticky a negatívne. „Ten v bielom drese je typický slovenský občan,“ neodpustil si poznámku jeden z komentujúcich. Vyslúžil si za to viac ako 2-tisíc lajkov.

Padli aj otázky o tom, či je Hamšík černoch, alebo prečo slovenské dresy reprezentuje černoch. „Kontaktoval som NIKE a navrhol som im, že keď bude promo dresov pre Nigériu, tak rád prídem zapózovať. Zadarmo,“ napísal ďalší. Jeho výrok sa páči takmer 700 ľuďom.

Iní na to išli „vlastenecky“ cez „národného hrdinu“. Jánošík sa podľa nich obracia v hrobe. Niektorým komentujúcim dokonca prekáža aj to, že dres prezentuje žena. „Žena a černoch prezentujú dresy reprezentantov Slovenska. Ten, kto toto vymyslel, už musí byť úplný blázon!!!“ myslí si niekto.

Ľuďom sa však nepáčilo ešte niečo iné. „Ak si mysleli, že to bude virálne kvôli černochovi, nikoho to nezaujíma. Radšej dajte už preč to zväzácke logo, ktoré vyzerá ako hviezda Izraela.“