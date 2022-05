Slovensko zvládlo aj zápas proti Taliansku. Hviezdou najmladší Adam Sýkora

Slovensko odohralo svoj šiesty zápas na turnaji. Našou úlohou bolo, tak isto ako vo včerajšom zápase proti Kazachstanu, bodovať naplno v riadnom hracom čase. Naši hokejisti sa tejto úlohy chopili už počas prvej tretiny, ktorú sme vyhrali 2:0. Zápas sa nám napokon podarilo vyhrať 3:1, gólom a skvelým výkonom sa prezentoval aj náš najmladší hráč, Adam Sýkora.

Slovensko nastúpilo v bráne opäť s Adamom Húskom, na striedačke s Matejom Tomekom. Do obrany tréneri nasadili Čerešňáka, Feherváryho, Nemca, Ivana, Grmana, Jánošíka, Rosandića a Gachulinca — teda o jedného viac, ako v predchádzajúcich zápasoch.

Prvá formácia ostala nezmenená, nastúpili v nej Tatar, Krištof a Slafkovský. Z druhej formácie vypadol po včerajšom výpadku v prvej tretine Kristián Pospíšil, nahradil ho Takáč, ktorý teda doplnil dvojicu Regenda, Roman. Tretia formácia v zložení Liška, Tamáši a Lantoši, do štvrtej pribudol ku Kollárovi a Sýkorovi, Lunter.

Prvá tretina

V úvode zápasu sme mohli vidieť hneď niekoľko striel na oboch stranách no iba jedna z nich však mierila na bránku, práve tá z našich hokejok. Počas prvých piatich minút sa ale oba reprezentačné výbery skôr hľadali, nevideli sme súvislejšie akcie. Talianov sme dokázali na dlhšiu dobu zavrieť v našom útočnom pásme až v siedmej minúte. Najväčšiu príležitosť mal po prieniku Feherváryho Sýkora, ktorý dostal skvelú prihrávku spoza bránky, no Bernard si pokryl svoju ľavú žrď.

Prvý gól padol v jedenástej minúte, keď Slafkovského strelu od modrej čiary dorazil za talianskeho brankára Krištof.

V šestnástej minúte sa do samostatného úniku dostal Takáč, puk po blafáku mieril medzi betóny Bernarda, ten si však s jeho pokusom poradil. Ďalšiu skvelú príležitosť mal Liška, jeho strelu spomedzi kruhov ale skvele vytlačil mimo nebezpečnú zónu betónom Bernard. Takáč mal skvelú šancu aj dve minúty pred koncom tretiny po chybe v talianskej rozohrávke, aj tento pokus taliansky brankár aj na dvakrát kryl.

Päť sekúnd pred koncom tretiny sme sa Talianom vzdialili na dva góly, Bernarda nádherne prestrelil náš najmladší hráč, Adam Sýkora. Stal sa tak historicky najmladším hráčom Slovenska, ktorý strelil gól na svetovom šampionáte. Talianov sme v tejto tretine prestrieľali jednoznačne 15:6.

Druhá tretina

Už po 50 sekundách sa do stopercentnej šance dostal Feherváry, ktorý po strele Romana dorážal puk do prázdnej bránky, puk mu nesadol a taliansku bránku prestrelil. 24 sekúnd na to ale zbytočne odstrelil hokejku talianskemu hráčovi Lantoši, ktorý si musel odsedieť 2 minúty. Hneď v úvode oslabovej hry nám Taliani nastrelili žrď. Zvyšok oslabovky sme už bez väčších problémov zvládli.

Následne odohral ďalšie skvelé striedanie Sýkora, ktorý dokázal vybojovať puk v útočnom pásme a nahrával Kollárovi na gólovú šancu, ten ale Bernarda neprestrelil. V desiatej minúte si Lantoši vypýtal v útočnom pásme faul, za jeho podrazenie si musel 2 minúty odsedieť Glira. Napriek dobrému tlaku sme ju využiť nedokázali.

Ďalšiu početnú výhodu sme získali 4 minúty pred koncom tretiny po zlom striedaní Talianov, kedy sa ich na ľade nachádzalo až 6. Tatar v prvom striedaní nastrelil hornú žrď, následne po skvelej prihrávke Slafkovského netrafil bránu Liška. Do samostatného úniku sa dostal Regenda, blafák mu ale nevyšiel a my sme nevyužili ani druhú presilovku v zápase.

V druhej tretine sme tak gól nevideli, stav stretnutia bol aj naďalej 2:0 v prospech Slovenska.

Tretia tretina

Už v druhej minúte si za podrazenie išiel odsedieť 2 minúty Miglioranzi. Zahrali sme si ju však iba 30 sekúnd, keď si za hákovanie musel odsedieť rovnaký trest Slafkovský. Na začiatku krátkej talianskej presilovky skvele zapracoval v útočnom pásme Kollár, k puku sa dostal Lunter no Bernarda neprestrelil. Štyri sekundy pred koncom presilovky v čase 4:09 sme inkasovali gól, od modrej čiary prestrelil Húsku Trivellato.

V ôsmej minúte sme po faule na Sýkoru hrali opäť v početnej výhode. Zdalo sa, že gól nám nebolo súdené streliť ani v tejto presilovke napriek sľubným príležitostiam Feherváryho a Kollára. 2 sekundy pred jej koncom sa ale podarilo doraziť puk za Bernarda Tamášimu, ktorý zvýšil na 3:1.

V dvanástej minúte sme sa po faule Lantošiho museli brániť v početnej nevýhode, oslabovku sme prežili bez inkasovaného gólu.

V šestnástej minúte sa do možnosti streliť náš štvrtý gól dostal Lantoši, nebol úspešný a podobne pochodil aj dorážajúci Grman. Dôležité ale bolo, že sme Talianov nepúšťali do žiadnych kombinácií ani príležitostí.

150 sekúnd pred koncom zápasu si Taliansko odvolalo brankára, hralo sa tak vo formáte šiestich na piatich. Gól sme už ale nevideli, Slovensko zdolalo Taliansko 3:1.

Posledný skupinový zápas odohráme v utorok 24. mája o 15:20 proti Dánsku, v ktorom sa rozhodne o postupujúcom do štvrťfinále.