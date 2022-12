Slovensko udrú extrémne silné mrazy: V týchto oblastiach sa pripravte na 40 centimetrov snehu a až -20 °C

V najbližších dňoch na Slovensku očakávajte sneženie. Ako informuje iMeteo, do utorka by mal sneh napadnúť na väčšine územia krajiny. V dvoch krajoch sa dokonca očakáva až 40 centimetrov snehu.

Ak hádate, o ktoré kraje Slovenska môže ísť, sú nimi Žilinský a Prešovský. Podľa predpovedí ich zahalí veľká prikrývka snehu.

Teploty klesnú k -15 až -20 °C

„Po snežení sa ocitneme v chladnom severozápadnom prúdení, ktoré prinesie celodenné mrazy. Najchladnejšie bude v noci na utorok a predovšetkým v noci na stredu. Teploty by v dolinách a v kotlinách mali klesať pod -15 °C. Numerické modely nedokážu podrobne zachytiť jednotlivé kotliny a doliny, no v tých by mali teploty klesať len k -20 °C,“ píše iMeteo.

To znamená, že najprv nás čaká vlna výdatného sneženia a potom udrú silné mrazy, vysvetľuje portál o počasí.

Ak máte radi studenú a bielu zimu, najbližšie dni si ju budete môcť vychutnať do sýtosti. Dávajte si však na seba pozor, predovšetkým na cestách, kde môže takéto počasie narobiť poriadne problémy.