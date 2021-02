Slovensko sa snaží zaobstarať ruskú vakcínu Sputnik. O týždeň majú doraziť aj prvé dávky od AstraZeneca

Štát sa snaží zaobstarať ruskú vakcínu Sputnik V. Na tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Aj keď vakcíny na koronavírus na národnej úrovni registrovať nemôžeme, Ministerstvo zdravotníctva SR môže vydať povolenie na užívanie neregistrovanej vakcíny.

„Hľadali sme cestu, akým spôsobom na našom území môcť používať vakcíny, ktoré neschválila Európska lieková agentúra. Toto je jedna síce z hraničných možností, ktorá má svoje určité riziká, ale je to legálna možnosť a zvažujeme, že by sme ju využili,“ doplnil minister.

Vakcína Sputnik má vysokú účinnosť

Ruská vakcína Sputnik V má 91,6-percentnú účinnosť pri zabránení symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19. Vyplýva to z predbežných výsledkov štúdie zverejnených v utorok v lekárskom časopise The Lancet. Tieto zistenia podľa nezávislých expertov zmiernili obavy, ktoré sprevádzali očkovanie Sputnikom V, uvádza agentúra AFP.

“Vývoj vakcíny Sputnik V bol kritizovaný za nemiestne unáhlenie, nedodržiavanie štandardov či absenciu transparentnosti… Avšak tu zverejnené výsledky sú jasné… a znamená to, že do boja za zníženie výskytu COVID-19 sa teraz môže zapojiť ďalšia vakcína,” uviedli v článku v The Lancet virológovia a profesori Ian Jones a Polly Royová z anglických univerzít.

Podľa výsledkov štúdie patrí momentálne Sputnik V spolu s vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech a firmy Moderna k najúčinnejším očkovacím látkam, konštatuje AFP.

Autori štúdie však upozornili, že účinnosť sa zatiaľ vypočítala len na základe symptomatického prejavu ochorenia a bude ešte potrebný ďalší výskum toho, ako ovplyvňuje bezpríznakový priebeh. V štúdii naďalej pokračujú a chceli by do nej celkovo zapojiť až 40 000 dobrovoľníkov. Vakcína Sputnik V sa podobne ako očkovacia látka od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca môže skladovať pri teplotách dosiahnuteľných v bežnej chladničke, čo je výhoda oproti iným vakcínam, ktoré treba skladovať v ultrachladnom prostredí.

Na Slovensko príde AstraZeneca

Vakcínou od spoločnosti AstraZeneca by sa mohla očkovať kritická infraštruktúra či chronicky chorí ľudia pod 55 rokov. Vakcína by mohla na Slovensko prísť podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího 9. februára. Malo by ísť o 150 000 dávok. Slovensko sa snaží zaobstarať ruskú vakcínu Sputnik proti ochoreniu COVID-19. Krajčí o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.

Vakcínou od AstraZeneca by sa mohli preočkovať aj učitelia podľa preddefinovanej stratégie, skonštatoval Krajčí. Minister potvrdil, že Ministerstvo zdravotníctva SR môže vydať povolenie aj pre vakcínu, ktorú ešte neschválila Európska lieková agentúra (EMA), akou je vakcína Sputnik. Označil to však za jednu z hraničných možností, ktorú zvažujú.

Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) sa zároveň podarilo zaobstarať ďalších 8,4 milióna antigénových testov, uviedol Krajčí. Na Slovensku by tak mal byť dostatočný počet testov. Štát plánuje nakúpiť do dvoch miliónov kusov menších, “dvojcentimetrových” antigénových testov. Mali by sa prednostne používať v školách, na trhu však ešte nie sú v dostatočnom počte, poznamenal.