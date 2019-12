Slovensko pohorelo v druhom zápase po sebe. Švajčiari nám uštedrili ďalší veľký debakel

Slovensko malo pred tretím zápasom na konte 3 body za výhru proti Kazachstanu a istotu postupu do štvrťfinále. Po tom, čo vysoko prehrali proti reprezentácii Fínska, mali možnosť na reparát proti Švajčiarom. Ten však vôbec nezvládli a podľahli Helvétom vysoko 7:2.

1. tretina

Do bránky sa dnes postavil Samuel Hlavaj po tom, čo zápas proti Fínom vôbec nevyšiel Samuelovi Vyletelkovi. Opäť sme sa však hneď v úvode zápasu nevyhli faulom a po minúte sme sa museli brániť. Vďaka nášmu aktívnemu prístupu ale Švajčiari ani raz neohrozili priamou strelou našu bránku. Presilovku sme si mali možnosť zahrať v šiestej minúte aj my, po podrazení Minárika v našom obrannom pásme. Ani nám sa početnú výhodu nepodarilo využiť v náš prospech. Následne po nej prišla veľká šanca Olivera Okuliara, z ktorej ale gól nepadol, puk skončil iba na bránkovej konštrukcii.

Naopak, gól sme v ôsmej minúte dostali my, keď sa po dorážke presadil Kohler. Po ňom nás Švajčiari zatlačili v našej tretine a my sme sa nevyhli faulu, 2 minúty za seknutie si išiel odpykať Ďžugan. Presilovku sa podarilo Švajčiarom využiť po necelých 30 sekundách, presadil sa opäť Kohler. Po prvých 10. minútach sme prehrávali 0:2 a navyše Slováci nezaznamenali ani jednu strelu do priestoru bránky. Krátko po našej oslabovke prišiel švajčiarsky faul, dostali sme možnosť znížiť stav v presilovej hre. Tá nám vôbec nevyšla a my sme boli po 14. minútach stále bez strely na bránku. Švajčiari využili našu bezmocnosť a 5 minút pred koncom prvej tretiny sme inkasovali tretí gól, po ktorom prišlo k striedaniu na brankárskom poste podobne, ako v zápase proti Fínom. Samuel Halaja vystriedal Samuel Vyletelka.

Krátko po nej sme dostali tretiu možnosť presilovej hry, po faule Švajčiarov v ich obrannom pásme. Tá však iba potvrdila našu katastrofálnu prvú tretinu, v ktorej sme sa proti nášmu súperovi nedokázali vôbec presadiť v žiadnej hernej činnosti. Tretina skončila 3:0 v prospech Švajčiarov.

2. tretina

Tretinu začal aktívne opäť náš súper, ktorý nás prvú minútu zatlačil v našej obrannej tretine. My sme však po tom zlepšili svoju hru a vďaka aktívnemu napádaniu v útočnej tretine sme mali obrovskú šancu na strelenie gólu, keď sa Džugan ocitol osamotený pred švajčiarskym bránkoviskom. Prekonať brankára Hollensteina sa mu ale nepodarilo. Následne na to prišli ďalšie šance našich hokejistov no aj švajčiarska aktivita v našom útočnom pásme, po ktorej Slováci opäť faulovali. Za prísne odpísakané hákovanie si šiel na dve minúty sadnúť na trestnú lavicu Minárik. Najväčšiu šancu sme si napriek oslabeniu vypracovali my, keď sa pred bránkou Švajčiarska ocitli osamotení dvaja Slováci, peknú kombináciu sme ale nevyužili.

Po presilovej hry sa začala hra prelievať z jednej strany na druhú a na oboch stranách sme videli pekné príležitosti. Aj vďaka našej aktivite sme mali po švajčiarskom faule možnosť presilovej hry. Napriek lepšie zahratej presilovke a mnohým strelám sa stav nemenil. Hneď po jej konci sme faulovali my a museli sme sa brániť, čo sa nám aj podarilo. Krátko po oslabovke ale Švajčiari krásne zakombinovali medzi kruhmi a po nahrávke spoza bránky zvýšil na 4:0 Knak.

Po inkasovanom góle sa naša hra začala podobať tej v prvej tretine. Nedarili sa nám nahrávky, neboli sme aktívni pri napádaní a ani pri obrannej hre. Vyústil z toho ďalší faul Minárika. Napriek tomu sme sa presadili my, po chybe brankára Hollensteina, ktorého obral o puk Oliver Okuliar, sa pred bránkou presadil Martin Faško-Rudáš. Gól mohol byť našou vzpruhou, no 5 sekúnd pred koncom sme po krásnej prihrávke od Aebischera dal gól do odkrytej slovenskej bránky Schmid. Druhá tretina tak skončila 5:1 v náš neprospech.

3. tretina

Tú sme začali aktívnejšie ako Švajčiari a prvú strelu na bránku sme vyslali práve my. Následne sme sa na dlhšiu dobu dokázali usadiť v útočnej tretine a Švajčiari nás faulovali. Presilovku sme nevyužili no iba pár sekúnd po nej nás fauloval náš súper znovu. Tú sa nám už konečne podarilo po krásnej akcii využiť, Čajkovičovu nahrávku pred bránku doklepol za Hollensteina Džugan. Slováci zacítili šancu a začali hrať veľmi aktívne, vďaka čomu Švajčiari v krátkej dobe opäť faulovali a dali nám možnosť sa k nim ešte viac priblížiť. Táto presilová hra nám však vôbec nevyšla, keď sme sa komplikovanou hrou nedokázali výraznejšie presadiť.

Faulom sme sa nevyhli ani my, za útočný faul šiel opäť na trestnú lavicu Minárik. Tú Švajčiari bez problémov využili, Samuel Vyletelka nedokázal zabrániť strele Henauera od modrej čiary. Súper sa od nás znovu vzdialil na rozdiel štyroch gólov. Krátko po ňom strelil Slovákom siedmy gól Verboon. Zápas sa po tomto góle už iba dohrával.

Posledný zápas skupiny odohrá Slovensko proti Švédsku zajtra (31. decembra) o 15:00.