Slovensko nie je podľa prezidentky Čaputovej ohrozené. Stojíme na správnej strane dejín, dodáva Heger

Slovenská republika, tak ako aj ostatné demokratické krajiny, odsudzuje vyslanie ruských ozbrojených síl na Ukrajinu. Skonštatovala to prezidentka Zuzana Čaputová po dnešnom rokovaní bezpečnostnej rady.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na tlačovej besede zdôraznil, že Rusko sa vyhráža zbraňami a Slovensko stojí na správnej strane dejín. Je totiž súčasťou koalície štátov, ktoré odsudzujú správanie Ruskej federácie a sú rozhodnuté urobiť všetko pre zachovanie mieru.

Slovensko nie je bezprostredne ohrozené

Slovenská republika dnes nie je bezprostredne vojensky ohrozená. V prípade eskalácie bojov by to malo minimálne tie konzekvencie, že by obyvatelia Ukrajiny utekali pred vojnou. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po utorkovom mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Uznanie Luhanskej a Doneckej republiky Ruskom možno podľa jej slov označiť za okupáciu suverénnej krajiny.

Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok 21. februára rozhodol uznať nezávislosť samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ktoré sa nachádzajú vo východnej časti ukrajinského územia a kontrolujú ich proruskí separatisti. Zároveň s lídrami separatistických oblastí podpísal dohody o vojenskej spolupráci. Ešte v noci poslal ruské vojská do Doneckej a Luhanskej oblasti plniť údajnú „mierovú“ operáciu.