Slovensko nakúpi 500-tisíc skríningových testov. Majú vysokú presnosť a výsledok je rýchlejší

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) má zaobstarať pol milióna skríningových testov na diagnostiku ochorenia COVID-19. Do zásob sa má doplniť aj 200-tisíc RT-PCR testov a 200-tisíc kusov izolačnej reagencie. Správu uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí na tlačovej konferencii.

Sú rýchle a presné

Materiálová skladba pohotovostných zásob SŠHR sa má doplniť na základe požiadavky ministerstva zdravotníctva, ktorá vychádza z odporúčania konzília epidemiológov.

“Za účelom riešenia súčasnej mimoriadnej situácie sa javí ako mimoriadne účelné a vhodné obstaranie presných rýchlych skríningových antigénových testov, ktorých presnosť v porovnaní s RT-PCR je na úrovni 97 – 98 %, čo umožňuje efektívne testovanie na tzv. skríningovej úrovni,” uvádza sa v materiáli. Použitie týchto testov by malo umožniť rýchle a efektívne testovanie najmä v zdravotníckych zariadeniach, na hraniciach, ale aj pre potreby kritickej infraštruktúry štátu.

Testy by mohli byť prístupné do týždňa, maximálne do 10 dní, uviedol Ján Rudolf, predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR.