Slovensko má nedostatok pitnej vody, situácia je katastrofálna. Na týchto miestach platia obmedzenia jej užívania

SHMÚ vydal upozornenie, že teplota môže dnes na juhu Slovenska dosiahnuť až 38 stupňov, informovala TASR. Situácia v týchto okresoch je už aj tak vážna. Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť musela zakročiť a prišla s obmedzeniami. Jedna obec dokonca hovorí o katastrofálnej situácii, pretože tu chýba pitná voda.

Výzvu na dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely zverejnila Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť (StVPS) Banská Bystrica. Obmedzenie sa týka obyvateľov miest a obcí na Horehroní, strednom Pohroní a aj v Honte.

Ako informuje StVPS, vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo k výraznému poklesu výdatnosti vodných zdrojov v regióne pôsobnosti StVPS, z ktorých je zabezpečovaná dodávka pitnej vody pre odberateľov napojených na tieto vodovody.

Dočasné obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely

Obyvatelia by podľa StVPS nemali polievať pitnou vodou záhrady a trávniky. Polievať sa tiež zakazujú ihriská, cestná zeleň a verejné priestranstvá. Vydaný je tiež zákaz umývania áut s výnimkou áut používaných na účely zdravotníctva a zakázané je tiež napúšťanie bazénov.

Obmedzenia sa týkajú celkom 12 obcí a miest v pôsobnosti závodov StVPS vo Zvolene a v Žiari nad Hronom, medzi inými aj Žarnovice a Novej Bane a Dudiniec a 22 obcí v pôsobností závodov okresov Banská Bystrica a Brezno. Ich presný zoznam zverejnila priamo Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Prehľad si pozrite nižšie.

Závod Zvolen, Žiar n. Hronom

Nová Baňa

Žarnovica

Hodruša Hámre

Hrabičov

Župkov

Horné Hámre

Dudince

Hontianske Moravce

Hontianske Tesáre

Terany

Súdovce

Hokovce

Závod Brezno, Banská Bystrica

Medzibrod

Beňuš

Čierny Balog

Braväcovo

Badín

Hronsek

Vlkanová

Povrazník

Poniky

Oravce

Môlča

Ľubietová

Lučatín

Hrochoť

Dúbravica

Dolná Mičiná

Jasenie

Predajná

Nemecká

Pohorelá

Polomka

Závadka nad Hronom

Bacúch

Chýba pitná voda, situácia je katastrofálna

Kritická situácia vládne aj v obci Pača v okrese Rožňava, ktorá v utorok vyhlásila pre kritickú situáciu so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou mimoriadnu situáciu. Obecné vodojemy sú takmer prázdne, vodu do nich musia voziť pomocou cisterny. Pre TASR to uviedol starosta obce Ladislav Zagiba.

Vodu do dvojice vodojemov v obci Pača dopĺňajú už druhý deň pomocou cisterny. Pramene, ktoré zásobujú obecný vodovod, sú podľa starostu vyschnuté. „Situácia je katastrofálna. Už mesiace u nás nepršalo, nie je z kade tú vodu zobrať,“ uviedol Zagiba.

Samospráva obyvateľov vyzývala na šetrenie pitnou vodou a žiadala, aby ľudia obmedzili polievanie záhrad či napúšťanie bazénov. Pre kritickú situáciu sa v obci konalo aj verejné zhromaždenie.

Podľa starostu je obec v dôsledku nedostatku zrážok odkázaná na dopĺňanie vodojemov z cisterien. „Našli sme aj jeden možný vodný zdroj neďaleko obce. Budeme mať stretnutie s hydrogeológom, musíme zistiť jeho výdatnosť,“ poznamenal Zagiba. Ako dodal, riešenie spojené s novým vrtom by však trvalo mesiace a nevie, z kade by naň obec zobrala financie.

Dávajte si na seba pozor

Úrad verejného zdravotníctva zároveň upozorňuje, že počas horúčav je dobré vypiť 1,5 až 3 litre vody. Dodáva, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Výstrahy pred vysokými teplotami platia vo štvrtok na celom Slovensku, pre niektoré regióny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav aj najvyššiu výstrahu 3. stupňa.