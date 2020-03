Školy a škôlky v Bratislave zatvoria, koronavírus potvrdili u ďalších dvoch osôb

Aktualizované: Opatrenie vyplynulo aj z pondelkového oznámenia starostu Ružinova Martina Chrena, ktorý zverejnil na sociálnej sieti status, že u jednej z učiteliek materskej školy na Palkovičovej ulici bol ráno potvrdený nový koronavírus a nie je možné vylúčiť, že neprišlo k infikovaniu ďalších osôb. Vallo na pondelkovom brífingu zároveň oznámil, že ďalšou pozitívne testovanou je aj jedna vodička električky DPB. O preventívnom opatrení v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu to po stretnutí so starostami mestských častí hlavného mesta uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Vallo pripomenul doteraz vykonané opatrenia na úrovni mesta i opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia štátu. Primátor oznámil, že hlavné mesto uzatvára svoje kultúrne, spoločenské a športové centrá vrátane zoologickej záhrady i zimného štadióna. Vallo takisto vyzval obyvateľov na zvýšené dodržiavanie hygienických opatrení, taktiež zvýšenú pozornosť a starostlivosť o zdravotný stav.

Starostovia rovnako apelovali na ďalších zriaďovateľov a požiadali ich o realizáciu preventívnych opatrení, to isté adresovali i smerom k organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v hlavnom meste. „V tomto prípade by malo prísť plošné rozhodnutie z úrovne štátu,“ naznačili.

Rodičia tak musia sledovať zdravotný stav detí a riadili sa pokynmi.

Na Slovensku je naďalej potvrdených päť nákaz novým koronavírusom

Po aktualizácii údajov naďalej platí, že na Slovensku je potvrdených päť prípadov nákazy novým koronavírusom. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

„Ako sme včera podvečer informovali, bola potvrdená pozitívna vzorka u dvoch osôb – ide o ženy vo veku 47 a 58 rokov,“ uviedla Eliášová. Pripomenula, že u 47-ročnej ženy bola potvrdená cestovateľská anamnéza, zatiaľ čo sa 58-ročná žena nakazila od príbuzných v rakúskom Kittsee. Vzhľadom na to, že pracuje v materskej škole v Bratislave, tak sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o uzavretí predmetnej škôlky od pondelka do 22. marca.

Základné, umelecké i materské školy v Bratislave ostanú od utorka (10. 3.) do konca týždňa zatvorené. O preventívnom opatrení v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu to po stretnutí so starostami mestských častí hlavného mesta SR uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Vodiči MHD v Bratislave dostávajú dezinfekčné prostriedky

V bratislavskej hromadnej doprave vodiči postupne dostávajú dezinfekčné prostriedky, gél na ruky spolu s utierkami, a tiež dezinfekčný prostriedok na madlá i dopytové tlačidlá, ktorý môžu využívať počas služby. Dezinfekciou sú vybavení aj revízori. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.

Ministerstvo školstva ruší všetky zájazdy a exkurzie študentov do zahraničia a návštevy v reedukačných zariadeniach

S okamžitou platnosťou sa rušia všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia a návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach. Ako ďalej informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), toto nariadenie bude platné do odvolania. Uvedené usmernenie sa rozosielalo školám dnes ráno.

Bratislava a jej mestské časti dočasne zatvoria školy a škôlky

Základné, umelecké i materské školy v Bratislave ostanú od utorka (10. 3.) do konca týždňa zatvorené. O preventívnom opatrení v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu to po stretnutí so starostami mestských častí hlavného mesta SR uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Interez pred aktualizáciou správy uviedol, že Slovensko má už 6 nakazených prípadov, zatiaľ je však potvrdených iba 5 prípadov.