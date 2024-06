Slovenskí futbalisti postúpili na Eure 2024 do osemfinále. V náročnom súboji remizovali s Rumunskom

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa prebojovali do osemfinále ME v Nemecku. Postup spečatili remízou 1:1 s Rumunskom v záverečnom zápase v E-skupine, v ktorej obsadili so ziskom štyroch bodov a skóre 3:3 tretie miesto.

Všetky tímy majú štyri body

V osemfinále sa stretnú s jedným z dvojice Španielsko – Anglicko, o ich súperovi definitívne rozhodnú až výsledky večerných súbojov v F-skupine. Rumuni idú ďalej z prvého miesta, v boji o štvrťfinále narazia na Slovinsko alebo Holandsko.

Tím trénera Francesca Calzonu sa aj v treťom stretnutí na EURO 2024 ujal vedenia, skóre otvoril v 24. minúte Ondrej Duda, ktorý sa presadil hlavičkou po centri Juraja Kucku. Súper vyrovnal v 37. minúte zásluhou Razvana Marina, ktorý premenil pokutový kop nariadený po faule Dávida Hancka na Ianisa Hagiho.

V druhom polčase sa už skóre nezmenilo a konečná remíza 1:1 tak zaistila postup obom. Pri rovnosti bodov všetkých štyroch tímov mali Slováci tretie najlepšie skóre. Štyri body im dávali bez ohľadu na výsledky zostávajúcich zápasov istotu, že v tabuľke tretích tímov skončia na jednej zo štyroch postupových priečok a zahrajú si osemfinále.

Slováci sa do vyraďovačky dostali druhýkrát pri svojej tretej účasti na finálovom turnaji ME v ére samostatnosti. Majú šancu prekonať svoje maximum z EURO 2016 vo Francúzsku, kde skončili na 14. mieste.