Slovenčiny je na obľúbenej streamovacej službe čoraz viac. V našom jazyku si môžete pozrieť viac ako 100 titulov

Keďže Netflix na slovenských predplatiteľov viac-menej kašle a spolieha sa na to, že im budú stačiť aj české titulky, rozhodla sa túto dieru vyplniť služba HBO GO. Tá hru o predplatiteľa berie skutočne vážne a slovenský dabing či titulky pridáva k čoraz väčšiemu počtu filmov a seriálov. V budúcnosti obsahu v slovenčine pritom pribudne viac, píše web Živé.sk.

Spoločnosť HBO sa postupne už pripravuje na transformáciu svojej streamovacej služby HBO GO na HBO Max. K tomuto kroku by malo dôjsť v druhej polovici tohto roka, bližšie informácie však známe nie sú. Keďže je ale boj o predplatiteľa veľký, a najmä v našich zemepisných šírkach, HBO musí myslieť najmä na to, ako niektoré cieľové skupiny zaujať.

Azda najväčším lákadlom je ponuka streamovaného obsahu v jazyku, ktorému budú rozumieť masy. Aj z tohto dôvodu sa Netflix už dávnejšie rozhodol niektoré zo svojich pôvodných diel dabovať aspoň do češtiny, či ponúkať ich minimálne s českými titulkami. Konkurenčné HBO ale predplatiteľom na Slovensku ponúka okrem češtiny aj slovenčinu, dabing pri filmoch si pritom nakupuje z externých zdrojov, do pôvodných seriálov si výrobu zadáva spoločnosť sama.

Na HBO je v slovenčine už 88 filmov

V slovenskom znení alebo so slovenskými titulkami si už podľa webu Živé.sk môžu predplatitelia služby HBO GO pozrieť 88 filmov a 517 epizód seriálov v knižnici. Aj keď sa môže spočiatku zdať, že nejde o veľké číslo, tak poteší informácia, že do slovenčiny dabovaných diel bude na pribúdať. Služba sa totiž pripravuje nielen na vstup služby HBO Max na Slovensko, ale aj na príchod ďalších konkurentov, najmä spoločnosti Disney.

Tá plánuje expandovať na stredoeurópsky trh taktiež tento rok a slovenský dabing pri väčšine ponúkaných titulov nebude výnimkou, ale prioritou. Webu Živé.sk sa podarilo zistiť, že spoločnosť Disney slovenský dabing do jednotlivých ponúkaných titulov vyrába vo veľkom, v slovenčine bude ponúkať aj staršie tituly. Zatiaľ ale nie je jasné, na koľko titulov je slovenský dabing vyrábaný, objednávka totiž bola rozdelená medzi viaceré dabingové štúdiá.

Hra o tróny po slovensky

HBO slovenský dabing ponúka na platforme HBO GO od apríla tohto roku. Najskôr boli pridané len niektoré filmové tituly a pribudli titulky k známy seriálom. Dnes je možné si na HBO GO pozrieť v slovenčine aj seriály ako Hra o tróny (Game of Thrones), Temné hmoty (His Dark Materials), Mare z Easttownu (Mare of Easttown), Priatelia (Friends), Mala si to vedieť (The Undoing), Černobyľ (Chernobyl) a mnohé ďalšie.

Spoločnosť HBO sľubuje, že do slovenčiny dabovaných titulov ponúkne ešte viac. Súvisí to najmä s konkurenčným bojom na poli streamovacích služieb. Netflix vo veľkom dabuje do češtiny takmer všetky nové diela, špekuluje sa tiež o tom, že slovenčina zaznie aj zo streamovacej služby Amazon Prime Video. K tomuto kroku má dôjsť niekedy v budúcom roku. Slovenským predplatiteľom v prípade tejto služby musí zatiaľ stačiť čeština a ani tá nie je dostupná pri všetkých tituloch.

Okrem spomínaných služieb je možné si na Slovensku predplatiť aj ďalšie lákavé platformy. Svoju službu v našom teritóriu spustí Discovery (Discovery+) a vyzerá to tak, že sem vstúpi aj ViacomCBS so službou Paramount+. Dostupná je aj služba Filmobx+ či Voyo od Markízy.