Slovákov na sociálnej sieti rozhádal folklór: Stačilo napísať, že je preceňovaný a spustilo to lavínu

Na rozpútanie hádky v internetovom priestore niekedy stačí naozaj málo. Jeden z odvážlivcov na sociálnej sieti Reddit ale našiel odvahu „obuť sa“ do slovenského folklóru a napísal, že „je preceňovaný“. Nad tým, čo všetko to spustilo, budete len krútiť hlavou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nedávno sa na diskusnej sociálnej sieti Reddit objavil príspevok od používateľa s prezývkou workprofile9772, ktorý v ňom napísal nepopulárny názor o slovenskom folklóre. Podľa tohto používateľa je totiž tradičný slovenský folklór preceňovaný. Svoj názor, samozrejme, aj vysvetlil. Alebo sa o to aspoň pokúšal.

Nevzdelaní Slováci?

„Ak si uvedomíme, prečo vlastne vznikli všetky ľudové pesničky, ornamenty, zvyky, tradície, príslovia, rozprávky, tak zistíme, že ľudia boli nevzdelaní, a keď nemali práve čo robiť, robili vyššie uvedené,“ začal svoje vysvetľovanie používateľ Redditu.

„Inými slovami – potrebovali v mysli ujsť a niečím sa zamestnať, a keďže boli nevzdelaní, nemali práve možnosť vložiť svoju energiu do niečoho ultraprospešného pre vedu a ľudstvo,“ pokračoval. Svoj hejt na slovenský folklór ale ešte doplnil aj kopnutím si do prostosti slovenských predkov.

Múdrejším sa pozornosť nevenovala

„Na Slovensku ohromne veľa ľudí uctieva folklór priam ako božstvo, prezentujeme sa tým aj v zahraničí (okrem prírody a pár historických pamiatok je to asi to jediné, čo vlastne máme) a nedá naň dopustiť. Pritom v podstate oslavujeme to, že naši predkovia boli negramotní a nevzdelaní. Naopak, tých pár Slovákov, ktorí vzdelaní boli a boli významnejším prínosom pre národ a svet, si nepripomíname zďaleka v takej mierke, ako by sa patrilo.“

Aby to ale nebolo len o kritike, používateľ priznal, že sa nechce nikoho z fanúšikov folklóru dotknúť a uraziť. Vyjadril sa, že si uvedomuje aj „druhú stranu mince“. „Je dobré vedieť o tom, ako žili predkovia, etnológia je veľmi zaujímavá veda atď., ale kým budeme oslavovať dôsledok toho, že predkovia boli nevzdelaní, chudobní a zotročení, tak sa sami predurčujeme týmto skutočnostiam,“ uzavrel. Celý tento príspevok si môžete prečítať nižšie.

Samozrejme, ako sa dalo čakať, Slováci sú na folklór veľmi naviazaní a sú hákliví, ak sa mu ujde kritika. V komentároch pod príspevkom sa tak strhla vášnivá debata dvoch táborov, a teda tých, ktorí slovenský folklór obraňovali a tých, ktorí s príspevkom používateľa viac-menej súhlasili. Tých ale nebolo toľko, ako odporcov názoru zhadzujúceho slovenské tradície.

Ľudové pesničky sú len o chľaste a kradnutí

„V zásade sú ľudové pesničky (aspoň ich väčšina) o kradnutí, j**ačke, podvádzaní, chľaste, bitke… nič, čo by malo byť súčasťou slušnej, vyspelej spoločnosti so správne nastavenými morálnymi hodnotami. Skôr to odzrkadľuje jednoduchú (ba až zaostalú) náturu väčšiny národa,“ napísal súhlasný komentár jeden z používateľov.

Drvivá väčšina slovenských diskutujúcich ale nesúhlasila. A najmä s názorom, že za našimi zvykmi, tradíciami a ľudovými piesňami stála „negramotná Slovač“.

„Podľa príspevku sa snažíš hrať na intelektuála, ale pôsobí to presne opačne. Pevne dúfam, že teda Slovensko sám posúvaš dopredu, pretože tí „nevzdelanci“ v tej dobe robili aspoň niečo prospešné, na rozdiel od väčšiny dnešnej mladej populácie,“ odpísal mu ďalší.

Totálne snobstvo

Kritika sa valila z každej strany. „Ako môžeš povedať, že niekto, kto má pokročilé schopnosti na hudobnom nástroji, resp. v tanci, krajčírstve atď., je nevzdelaný? Lebo sa nevenuje vedeckým predmetom? Totálne snobstvo.“

„Ľudové výšivky, pesničky, tradície… vznikli, pretože tí „nevzdelanci“ boli aj napriek ťažkým podmienkam vnímaví, mali radosť zo života a chápali, že krása, umenie, duchovný život, spoločné stretávanie a rozprávanie si príbehov, sú pre ľudstvo aspoň také dôležité ako veda. Alebo chceš povedať, že aj dnes sú umelci, spisovatelia, hudobníci, dizajnéri, architekti… nevzdelaní tupci, ktorí nevedia, ako inak zabiť čas?“ uviedol iný.

Všetky komentáre, ktoré postupne pribúdali aj v čase písania článku, si môžete pozrieť v príspevku na Reddite vyššie.