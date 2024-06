Slováci sa vyjadrili, či súhlasia so zrovnoprávnením LGBTQI+ párov. Jedna skupina ich podporuje viac, toto ukázal prieskum

Polovica slovenskej populácie nesúhlasí s tým, aby LGBTQI+ páry mali rovnaké práva ako heterosexuáli. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Až 45 percent respondentov je proti zrovnoprávneniu LGBTQI+ párov, zatiaľ čo 37 percent je za.

„Slovensko je krajinou s najmenšou mierou tolerancie a prijatia ľudí z LGBTQI+ komunity. Dokazujú to aj dáta z Eurobarometra z roku 2019. Situácia sa výrazne nezmenila ani v roku 2024, čo potvrdzujú aktuálne dáta,“ uvádza sa v prieskume.

Proti sú podporovatelia Smeru, Republiky a KDH

Zrovnoprávnenie podporujú najmä mladší ľudia do 34 rokov (46 percent), vysokoškolsky vzdelaní (49 percent) a sympatizanti Progresívneho Slovenska. Až 75 percent sympatizantov tejto strany je za rovnaké práva. Proti sú predovšetkým muži a podporovatelia Smeru, Republiky a KDH. V dátach sa úplne nepotvrdil ani často spomínaný koncept bratislavskej kaviarne. „Obyvatelia Bratislavského kraja sú síce o niečo viac za zrovnoprávnenie LGBTQI+ komunity, no rozdiely nie sú signifikantne odlišné v porovnaní so zvyškom populácie,“ uviedla Denisa Lakatošová z NMS.

Výsledky prieskumu tiež naznačujú, že ľudia, ktorí poznajú niekoho z LGBTQI+ komunity, majú väčšiu tendenciu podporiť zrovnoprávnenie. „Je to prirodzené, pretože ak nikoho z LGBTQI+ komunity nepoznáme, netušíme, s akými problémami sa stretávajú. Ťažšie sa nám tvorí vlastný úsudok o homosexuálnych pároch a jednoduchšie prevezmeme názory, ktoré sa nemusia zakladať na pravde. A tie sú na Slovensku často spojené so šírením strachu a obáv,“ vysvetľuje Lakatošová.

Slovensko nie je dobrým miestom na život pre LGBTQI+ ľudí

Polovica populácie si tiež myslí, že Slovensko nie je dobrým miestom na život pre ľudí z LGBTQI+ komunity. Len štvrtina populácie má opačný názor, pričom 30 percent na túto otázku odmietlo, alebo nevedelo odpovedať. „Jednou z interpretácií tohto výsledku môže byť uvedomovanie si neideálnych podmienok pre život LGBTQI+ ľudí na Slovensku,“ dodala Lakatošová.

LGBTQI+ komunita na Slovensku často čelí znevýhodňovaniu a diskriminácii, pričom krajina bola aj svedkom teroristického útoku na členov tejto komunity. Nezosobášené páry majú problémy s právom nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie či právom dediť.

Online prieskum pre Denník SME prebiehal od 30. mája do 30. júna a zúčastnilo sa ho 1 020 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku od 18 rokov. Ľudí hlásiacich sa k LGBTQI+ bolo vo vzorke len malé množstvo – tri percentá, čo treba brať do úvahy pri interpretácii výsledkov. Ďalších 11 percent populácie odmietlo odpovedať otázku o tom, či sa sami hlásia k LGBTQI+, alebo či niekoho z tejto komunity poznajú.