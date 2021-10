Slováci sa nemusia báť dramatického rastu cien energií, tvrdí Sulík. Európska únia sa však bojí opaku

Rast cien energií na Slovensku by nemal byť dramatický. Ubezpečili o tom v piatok po rokovaní o tejto problematike minister hospodárstva Richard Sulík a rezortný štátny tajomník Karol Galek.

Sulík vylučuje, že by pre nedostatok plynu boli problémy, keďže v zásobníkoch je množstvo plynu, ktoré by stačilo na sto dní priemernej zimy. „Z Ruska plyn tečie vo veľkých množstvách, v takých, ako bolo dohodnuté. Ruská strana plní svoje záväzky,” povedal minister hospodárstva s tým, že za posledných desať rokov citeľne vzrástla kapacita zásobníkov.

Slováci sa vraj báť nemusia

„Na Slovensku je plynu dosť a vylučujem, že z dôvodu nedostatku plynu by boli nejaké problémy. Druhá vec je cena, je veľmi dôležitá,” uviedol Sulík. Pripomenul, že vlani pre pandémiu koronavírusu a oveľa nižší dopyt cena plynu výnimočne výrazne klesla.

„Teraz sa vraciame tam, kde sme boli pred rokom. Cena plynu bude približne taká, aká bola minulý rok. Oproti tomuto roku je to nárast, lebo tento rok bol pokles,” podotkol minister hospodárstva. Sulík uviedol, že vydal pokyn pre šéfa SPP – distribúcia, aby uskutočnil tzv. strestest, do ktorého budú zahrnutí všetci obchodníci s plynom, distribútori a skladovatelia. Tak by malo byť známe, koľko plynu bude k dispozícii aj v kritických situáciách. Výsledky by mali byť hotové o dva týždne.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek v súvislosti s rastom cien energií na trhoch uviedol, že cena elektriny v koncovej cene pre domácnosti tvorí 40 % a v prípade plynu až 60 %. „Cenotvorba pre domácnosti, regulácia dnes naznačuje, že na budúci rok cena ani elektriny ani plynu pre domácnosti žiadnym zásadným spôsobom nevzrastie,” poznamenal. Vývoj na trhu bol podľa neho veľmi mierny a tak slovenské domácnosti budú na budúci rok v bezpečí z hľadiska množstiev aj ceny energií.

EÚ je vo vyjadreniach opatrnejšia

Ministri financií členských štátov Európskej únie však budú v pondelok a utorok v Luxemburgu rokovať o prudkom náraste cien energií. Potvrdil to v piatok rakúsky minister Gernot Blümel. Na celom svete sledujem silný rast cien, osobitne v prípade surovín a stavebných materiálov, uviedol Blümel pre agentúru APA.

Veľkoobchodné ceny zemného plynu už niekoľko mesiacov silno rastú, výrazne zdražuje aj elektrina. Dopady už pociťujú spotrebitelia v mnohých častiach sveta. Vyššie spotrebiteľské ceny pôsobia tiež ako hnací motor zrýchľujúcej sa inflácie. Blümel pripomenul, že v auguste dosiahla miera inflácie v Rakúsku, ako aj v rámci celej eurozóny, desaťročné maximá.

Podľa prvého odhadu, ktorý zverejnil v piatok štatistický úrad Európskej únie, medziročná inflácia v eurozóne v septembri posilnila na úroveň 3,4 percenta z augustových troch percent. K rastu prispelo najviac s veľkým odstupom zvýšenie cien energií o 17,4 percenta po tom, čo v auguste vzrástli o 15,4 percenta.