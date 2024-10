Slováci sa môžu tešiť na ďalšie obchodné centrum, otvoriť má v prekvapujúcej lokalite. Pribudne tu 10 nových predajní

Nakupovanie v kamenných predajniach sa na Slovensku aj napriek čoraz väčšej popularite e-shopov teší obľube. Dôkazom sú stále vznikajúce nákupné centrá, obchodné komplexy či retailové parky, ktoré rastú ako huby po daždi. Mieria pritom aj do lokalít, ktoré boli dlho prehliadané.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čo sa týka Banskobystrického kraja, v regiónoch Rimavskej Soboty a Revúcej je v súčasnosti najvyššia miera nezamestnanosti. Kompetentní sa preto snažia pritiahnuť každú investíciu, ktorá by mohla okresom pomôcť. Ako teraz upozornil portál MY Novohrad, práve do Revúcej mieri nové obchodné centrum, od ktorého si miestni sľubujú zlepšenie občianskej vybavenosti a dostupnosti tovarov, ale tiež desiatky nových pracovných miest.

Ako mesto informovalo na svojej sociálnej sieti, s výstavbou by sa malo začať už v novembri a prví zákazníci môžu brázdiť nové predajne budúce leto. Čo sa týka samotných obchodov, komplex bude tvorený až desiatimi prevádzkami – chýbať nebudú potraviny, zmiešaný tovar, drogéria, obuv, oblečenie, či domáce potreby. Konkrétne značky zatiaľ známe nie sú. V príspevku ďalej Revúca avizuje, že veľkým pozitívom bude aj vytvorenie nových pracovných miest.

„Jedným z dôležitých prínosov nového obchodného centra bude vytvorenie približne 80 nových pracovných miest. Táto príležitosť môže pomôcť mnohým obyvateľom Revúcej získať stabilné zamestnanie, či už priamo v obchodných prevádzkach alebo v službách, ktoré budú s centrom spojené,“ uvádza sa na facebookovej stránke mesta.

Okrem obchodov tiež pribudnú služby pre motoristov, konkrétne pri obchodnom centre vyrastie samoobslužná autoumyváreň a čerpacia stanica. Zaujímavosťou je, že komplex myslí aj na životné prostredie, nakoľko centrum bude využívať vďaka zelenej streche a fotovoltickým panelom obnoviteľné zdroje energie.