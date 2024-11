Slováci, otvárajte peňaženky: Dovolenky budú v roku 2025 výrazne drahšie. Môžu za to vládne opatrenia, tvrdí analytik

Dovolenka na Slovensku sa môže v budúcom roku predražiť. Hoci od budúceho roka bude pre cestovný ruch platiť znížená daň z pridanej hodnoty (DPH), kombinácia vládnych opatrení, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2025, môže spôsobiť, že dovolenka na Slovensku by mohla byť drahšia ako doteraz. Myslí si to analytik 365.bank Tomáš Boháček.

„Zníženie DPH v cestovnom ruchu malo byť pre Slovákov príjemnou správou a dlhšie rodinné dovolenky, alebo aj obľúbené predĺžené víkendy mali byť cenovo výhodnejšie. Kombinácia vládnych opatrení, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2025, však môžu mať prekvapivý dôsledok – dovolenka na Slovensku môže byť drahšia než doteraz,“ uviedol Boháček.

Jedlo bude lacnejšie, ostatné veci drahšie

Pripomenul, že zatiaľ čo ubytovanie a stravovanie budú mať od budúceho roka zníženú DPH, lanovky, vleky či akvaparky sa budú zdaňovať vyššou sadzbou. A práve to môže podľa Boháčka viesť k celkovému zdraženiu dovoleniek, keďže tieto aktivity patria medzi turistami k najobľúbenejším.

Nová štruktúry DPH v reštauráciách, kde sa na jednotlivé položky budú uplatňovať rôzne sadzby, podľa analytika môže viesť k vyššej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov a skomplikuje aj tvorbu menu. „Reštaurácie tieto náklady premietnu do konečnej ceny. Zrejmým príkladom je, ak zákazník bude konzumovať jedlo so zníženou sadzbou DPH (5 %), minerálka bude podliehať sadzbe 19 % a alkoholický nápoj bude podliehať sadzbe 23 %,“ uviedol Boháček.

Ceny tiež podľa neho môže ovplyvniť zdraženie energií, surovín či zavedenie transakčnej dane. Analytik odhadol, že ceny trojdňových domácich dovoleniek s využitím väčšiny atrakcií podľa lokality by sa mohli zvýšiť v priemere o desatinu.

„To znamená, že aj keď sa ubytovanie formálne zlacní, v konečnom dôsledku bude dovolenka drahšia, keď zohľadníme vyššie ceny za športové atrakcie a stravovanie. Atraktivita ubytovania bude vyššími cenami ostatných služieb, navyše, trpieť nižším záujmom klientov, keďže lanovka či akvapark sú hlavným lákadlom, no teraz sa opäť stanú cenovo menej dostupné,“ uviedol.

Časť nákladov na dovolenku podľa analytika síce kompenzujú rekreačné poukazy, k znižovaniu celkových cien ubytovania však neprispievajú, len znižujú náklady zamestnanca. „Samotný koncept poukazov je zmysluplnou formou stimulu, ktorý preukázateľne zvyšuje motiváciu pre trávenie voľného času na Slovensku a počet prenocovaní je v dôsledku toho vyšší o približne 10 %. Na druhej strane, má zaťažujúci vplyv na štátny rozpočet v podobe výpadku daňových príjmov v sume približne 30 miliónov eur ročne,“ dodal Boháček.