Slováci obľubujú hypotéky, berú si ich vo veľkom: V porovnaní s inými krajinami ich majú najviac, toto sú dôvody

Slovensko zaznamenalo výrazný nárast hypoték od roku 2006, keď hodnota hypoték vzrástla zo štyroch miliárd eur na viac ako 40 miliárd eur, uviedol analytik Tatra banky Róbert Prega. „Podiel hypoték na celkovom objeme úverov vzrástol z 5 % na 50 %,“ dodal Prega s tým, že hypotéky rástli rýchlejšie ako iné typy úverov.

V porovnaní s inými krajinami má Slovensko najvyšší pomer hypoték k HDP v rámci strednej a východnej Európy. „Má to svoje racionálne dôvody, lebo Slováci preferujú vlastníctvo nehnuteľnosti, máme malý podiel nájomných bytov a zároveň sme mali obdobie rekordne nízkych úrokových sadzieb,“ vysvetlil Prega.

Znižovanie sadzieb bude zrejme pokračovať

Úrokové sadzby na Slovensku sa menia v reakcii na vývoj inflácie. „Koncom roka 2022 bola inflácia dvojciferná, ale aktuálne sa vyvíja pod úrovňou dvoch percent,“ doplnil Prega. Aj vďaka tomu sa dá podľa neho predpokladať, že Európska centrálna banka bude pokračovať v znižovaní sadzieb.

Rizikové prirážky, ktoré sa premietli do úrokov pre klientov, začali rásť, čo výrazne spomalilo rast hypoték. Hoci rast zadlženosti bol silný, kvalita úverového portfólia sa zlepšovala. „Očakávame mierne oživenie rastu hypoték, no zadlženie obyvateľstva už kulminovalo, a to v roku 2022,“ uzavrel Prega s tým, že verejný dlh by mal kulminovať až neskôr.