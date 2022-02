Slováci nezvládli úvodný zápas s Fínskom a prehrali 6:2. Slafkovský strelil 2 góly

Slovensko odohralo na zimných olympijských hrách v Pekingu svoj prvý zápas proti favorizovanému výberu Fínska. Ten im nevyšiel, Slovensko prehralo 2:6.

Naši hokejisti nastúpili v bránke s Branislavom Konrádom a obrancami Čerešňákom, Čajkovským, Šimonom Nemcom, Marinčinom, Kňažkom, Gernátom a Rosandićom. V prvom útoku sa predstavili Jurčo, Hrivík ako kapitán a Cehlárik. Druhý útok vytvorili Kelemen, L. Hudáček, K. Pospíšil, tretí Krištof, Daňo, Holešinský a štvrtý útok vytvorili Slafkovský, Zuzin a Miloš Roman. Regenda bol na súpiske písaný ako trinásty útočník.

Prvá tretina

Úvodné minúty sme hrali s Fínmi vyrovnaný zápas, no bez výraznejších šancí na oboch stranách. Prvú veľkú príležitosť mali naši súperi v štvrtej minúte, keď po strele od modrej čiary zachránila Konráda žrď. Krátko na to dokázal náš štvrtý útok zatlačiť Fínov v ich obrannom pásme a po viacerých dobrých príležitostiach dokázal puk za Sateriho pretlačiť Juraj Slafkovský v čase 5:33. Asistenciu pri našom prvom góle si pripísal Roman.

V prvej polovici úvodnej tretiny sa Fínom okrem nastrelenia žrde nepodarilo vystreliť do priestoru našej bránky. Napriek tomu ale v čase 10:17 dokázal z prvej strely náš súper streliť gól, po samostatnom nájazde prekonal Konráda Manninen.

Prvú presilovú hru v zápase si zahral náš súper po zbytočnom faule Marka Daňa. Hneď z prvej strely nastrelili Fíni ďalšiu žrď v zápase. 30 sekúnd pred skončením oslabovky náš súper po krásnej kombinácii otočil stav zápasu, gól si pripísal Pesonen.

Štyri minúty pred koncom prvej tretiny sme si po seknutí Pakarinena zahrali presilovú hru aj my. Po siedmych sekundách ale Fíni vyhodili puk ponad plexisklo a my sme mali možnosť vyrovnať v presilovke o dvoch hráčoch v trvaní 1:53, no nepodarilo sa nám ju využiť. Hneď po jej skončení sa dostali do prečíslenia Fíni a z piatej strely nám dali tretí gól, ktorý si pripísal Aaltonen. Prvá tretina sa tak skončila 3:1 v prospech Fínska.

Druhá tretina

Hneď v prvej minúte sme videli veľké príležitosti na oboch stranách, brankári však svoje tímy podržali. Do obrovskej príležitosti sa dostal v tretej minúte Aaltonen, no sám pred Konrádom neuspel. V štvrtej minúte sme si zahrali ďalšiu presilovú hru po nedovolenom bránení Komarova, ktorý doslova zbúral Konráda. Ani táto presilová hra nám vôbec nevyšla, fínskeho brankára sme dokázali ohroziť až v jej závere.

Nasledujúce minúty sa hrali z jednej strany na druhú bez výraznejších príležitostí. V desiatej minúte sa ale do samostatného nájazdu dostal Manninen a druhýkrát v zápase prekonal Konráda. Hneď po inkasovanom góle sme nášho súpera zatlačili v obrannom pásme a po strele Juraja Slafkovského sa nám podarilo znížiť na 2:4. Juraj si pripísal druhý gól v zápase v čase 11:49.

V 13. minúte sme sa opäť museli brániť v početnej nevýhode po faule Jurča. Paradoxne, viac príležitostí si vypracovali naši hokejisti, do obrovskej sa dostal Kryštof, no neuspel osamotený pred Saterim. Gól sme v tejto početnej nevýhode nevideli.

Nasledujúce minúty patrili našim hokejistom, dostali sa do viacerých príležitostí no gól sme do konca tretiny už nevideli.

Tretia tretina

Naši hokejisti mali veľmi zlý vstup do poslednej časti hry. Po obrovskej chybe Čerešňáka v obrannom pásme sme hneď po 16 sekundách inkasovali gól, hattrick skompletizoval Manninen.

Nasledujúce minúty sa hralo prevažne vo fínskom obrannom pásme a naša aktivita vyústila do presilovky po Kemilainenovom faule na Slafkovského. Ani túto početnú výhodu sme nedokázali využiť, viac času sme strávili v obrannom ako v útočnom pásme. V desiatej minúte sme mali opäť možnosť znížiť stav stretnutie v presilovej hre po faule Ohtamaa, ani v nej sme gól nestrelili.

6 minút pred koncom sa museli brániť v oslabení aj naši hráči po faule Daňa. Fíni v nej ukázali svoju efektivitu a zvýšili stav stretnutia na 6:2 druhým gólom Aaltonena. Nášmu súperovi patrili aj nasledujúce minúty, naši hokejisti zápas už iba dohrávali.

Slovensko sa predstaví v ďalšom zápase so Švédskom už zajtra, 11. februára o 9:40 hod.