Slnko sa „roztrhlo“ a vytvorilo dieru veľkú ako 60 zemegulí: Môže nastať solárna búrka nevídaných rozmerov

Katastrofické scenáre podľa webu TV Noviny hovoria o pohrome nevídaných rozmerov. Predpovedajú, že intenzívna slnečná búrka môže zapríčiniť plošné vypnutie internetu. Takáto dráma by podľa vedcov mohla trvať aj niekoľko mesiacov, škody by boli nevyčísliteľné a svetová ekonomika by upadla do recesie.

Čaká nás solárne maximum

V pravidelných cykloch sa aktivita na našej najbližšej hviezde mení. Vedci sa teraz domnievajú, že jej vrchol prichádza skôr. Ako pred niekoľkými dňami informoval web Science Alert, obrovská diera v atmosfére Slnka, ktorá je viac ako päťkrát väčšia ako priemer Jupitera, uvoľnila silný prúd slnečného vetra, ktorý sa rútil slnečnou sústavou (diera bola otočená k Zemi okolo 2. decembra a slnečný vietor nás zasiahol v priebehu 4. a 5. decembra).

Tento jav sa nazýva koronálna diera a pred niekoľkými dňami mierila priamo na nás a smerovala prúd častíc smerom k Zemi, napokon sa ale smer prúdu zmenil. Výsledkom bola len mierna slnečná búrka, ale diera prispieva k širšiemu vzorcu divokých slnečných javov v čase, keď vstupujeme do slnečného maxima.

Slnko prechádza cyklami aktivity, ktorá sa prejavuje aktívnejšími slnečnými škvrnami, slnečnými erupciami, výronmi koronálnej hmoty a koronálnymi dierami. Táto aktivita sa vystupňuje až do vrcholu – slnečného maxima – a potom sa opäť utlmí smerom k slnečnému minimu, obdobiu relatívneho pokoja a minimálnej aktivity. Solárneho maxima a následnej zmeny smerujúcej k minimu, by sme sa mali dočkať niekedy v priebehu budúceho roka.

Hrozí nám nebezpečenstvo?

Čo by sa ale dialo, keby nás zasiahla silná solárna búrka? Dôsledky slnečných erupcií najčastejšie vidieť v oblastiach v blízkosti pólov, akými sú Škandinávske štáty, Island či Rusko. Predpoklady hovoria o tom, že v minulosti tieto javy spôsobili výpadok telegrafickej siete. „Môže to narušiť telekomunikácie, môže to ovplyvniť satelity, ktoré sú v atmosfére. Záleží, aká bude silná tá búrka,“ myslia si podľa TV Noviny astrofyzici.

​Katastrofické scenáre hovoria o pohrome nevídaných rozmerov. Predpovedajú plošné vypnutie internetu. Takáto dráma by podľa nich mala trvať aj niekoľko mesiacov, škody by boli nevyčísliteľné a svetová ekonomika by upadla do recesie. „Ak by aj takáto situácia, silná elektromagnetická búrka, nastala – vieme pripojenie nahradiť inými zdrojmi. Optické prepojenie alebo rádiové. Čiže sme na to pripravení,“ hovorí Telekomunikačný úrad.

Takáto situácia je podľa astrofyzikov v našich končinách vysoko nepravdepodobná. Napriek tomu nás slnečné erupcie predsa len zasiahnu. Podľa slov experta bude u nás oveľa častejšie vidieť polárnu žiaru.