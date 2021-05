Sledovaním seriálov môžete čas aj ušetriť. Týmto spôsobom aj 30 hodín aj ročne

Mnohí z nás si aj počas nedávneho lockdownu krátili množstvo voľného času sledovaním seriálov. Viacerí sú zas aj takí, že sa neboja si seriál zapnúť aj počas normálnej pracovnej doby či pri online výučbe v škole. Sledovaním desiatok epizód jednotlivých seriálov vedome strácajú čas, čo však ale nemusia. Môžu ho aj ušetriť, preukázal nový prieskum.

K netradičnému kroku sa nedávno odhodlal zahraničný e-shop Office Furniture Online (OFO), ktorý sa snažil všetkým dokázať, že sledovaním seriálov sa dá ušetriť celkom slušné množstvo času.

Koľko času ste už stratili sledovaním seriálov?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko hodín, dní, týždňov či mesiacov ste už sledovaním seriálov stratili? Existuje na to niekoľko mobilných aplikácií, do ktorých stačí zadať konkrétny seriál a odkliknúť si, koľko epizód ste z neho videli. Následne vám algoritmus vypočíta, koľko celkovo času ste sledovaním TV seriálov už stratili (za nás odporúčame appku TVtime, ktorá je veľmi užívateľsky atraktívna a priateľská a dokáže toho omnoho viac).

Najnovší prieskum OFO však preukázal, že sledovaním seriálov sa dá čas aj ušetriť. A je to skutočne veľmi jednoduché.

Stačí preskočiť intro

Analytici spoločnosti dali dohromady rebríček najobľúbenejších seriálov naprieč dekádami a usporiadali ich podľa toho, koľko trvajú ich úvodné zvučky – od najkratšieho intra po to najdlhšie. Následne vypočítali, koľko dohromady v jednotlivých seriáloch za celú éru ich vysielania boli v deji len úvodné titulky. Na základe toho dospeli k záveru, koľko času môžete pri sledovaní seriálu ušetriť, ak budete úvodné titulky preskakovať.

Prekvapením je, že pri niektorých je to aj 30 hodín, ak by ste si epizódu svojho obľúbeného seriálu dopriali aspoň raz denne počas celého roka. Tím analytikov e-shopu OFO dal dohromady dokonca aj rebríček 18 populárnych seriálov zo streamovacích služieb podľa dĺžky úvodného intra seriálu. Pri ktorom by ste teda ušetrili najviac času?

#18 The Office – 20 sekúnd

#17 Brooklyn Nine-Nine – 21 sekúnd

#16 New Girl – 22 sekúnd

#15 Parks and Recreation – 22 sekúnd

#14 The Big Bang Theory – 23 sekúnd

#13 Sons of Anarchy – 38 sekúnd

#12 The Walking Dead – 42 sekúnd

#11 Grace and Frankie – 43 sekúnd

#10 Friends – 46 sekúnd

#9 Gogglebox – 50 sekúnd

#8 Vikings – 51 sekúnd

#7 Gilmore Girls – 55 sekúnd

#6 American Horror Story – 60 sekúnd

#5 Fresh Prince of Bel Air – 66 sekúnd

#4 The Simpsons – 86 sekúnd

#3 Dexter – 97 sekúnd

#2 The Sopranos – 98 sekúnd

#1 Game of Thrones – 118 sekúnd